Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023

"Зарю" продолжает лихорадить. Точнее – не перестает. После ухода Патрика ван Леувена луганчане никак не могут обрести стабильность. Приглашение Ненада Лалатовича было откровенно авантюрным. И вот уже есть информация об уходе Валерия Кривенцова, хотя результат последнего матча (1:3 от "Маккаби" Тель-Авив) не совсем соответствовал характеру игры. Главный вопрос уик-энда – сможет ли ЛНЗ, у которого под руководством Олега Дулуба продолжается прогресс, взять "Зарю" горяченькой?

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УПЛ. Четырнадцатый тур. 12.11.2023

Львов. Стадион "Скиф"

Арбитр и поле - София Причина

"Заря" 14:00 ЛНЗ

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Новости "Зари"

Вообще, странная ситуация. Если взглянуть на результаты "Зари", то можно говорить о том, что команда откровенно мучается. Плетется в хвосте турнирной таблицы УПЛ, из Кубка Украины вылетела, в Лиге конференций потеряла вторую позицию, которая дает право на евровесну. Но по игре не все так безнадежно.

Во многих матчах, которые "Заря" не выиграла, команде просто не хватало некоторых нюансов: везения, реализации, изобретательности. Например, последняя игра против "Маккаби" Тель-Авив – около двадцати ударов по воротам соперника, из которых с десяток – опасных. Когда так украинская команда зажигала в еврокубках? Но защита – это, конечно, ужас.

При таких условиях тренер решил подать в отставку. Но именно ли в Кривенцове проблема? Не стоило ли специалисту взять время хотя бы до весны, провести межсезонный сбор? Так или иначе, а в расположении "Зари" сейчас превалирует нестабильность. И трудно что-то прогнозировать в контексте матча с ЛНЗ.

Можно с уверенность сказать лишь о том, что не сыграет из-за травмы Роман Вантух. Дисквалифицированных нет.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский - Кирюханцев, Батагов, Джордан, Снурницин - Мишнев, Мичин, Дришлюк - Антюх, Чурко - Герреро

Новости ЛНЗ

ЛНЗ смену тренера пережил ранее. Александр Ковпак был отправлен в отставку после серии неудачных результатов, на его место пришел Олег Дулуб. ЛНЗ стабилизировал состав и результаты, сейчас эта команда вошла в категорию тех, с которыми неприятно играть любому сопернику.

Конечно, это не означает, что ЛНЗ будет на топ-уровне турнирной таблицы. Но в то же время это означает, что легко с черкасцами отнюдь не будет таким соперникам как "Заря". Конкретно на этот матч жизнь Дулубу осложнит дисквалификация Назария Муравского. В предыдущем туре он получил "лишнюю" желтую карточку.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопыренок, Ковалев, Насонов, Селин - Рыбалка, Калюжный - Шестаков, Бойко - Прядун

"Заря" - ЛНЗ. Статистика личных встреч

Эти команды еще не играли между собой официальных матчей. В воскресенье, двенадцатого ноября, будет написана первая страница этого противостояния.

"Заря" - ЛНЗ. Последние матчи команд

У "Зари" довольно непростой календарь. Команда вылетела из Кубка Украины, но ей приходится распределять силы между УПЛ и Лигой конференций. Получается, если честно, не совсем удачно. У "Зари" – мало побед, поэтому и турнирное положение что там, что там – не из лучших.

ЛНЗ не имеет "второго фронта". Все силы сконцентрированы на УПЛ. В двух последних турах команда Олега Дулуба не проигрывала – и это уже хлеб. Всего за пять последних поединков – только один провал (против "Шахтера"), что еще раз подтверждает правильность выбранного черкасцами курса.

"Заря" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

"Заря" никак не может выпутаться из борьбы за выживание. То бишь борьбы за право не оказаться в зоне переходных матчей. Добавляет оптимизма то, что не все матчи по календарю луганчане провели вовремя. ЛНЗ не летает высоко в облаках и тоже стремится просто не стоять на вылет.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 +14 27 0 2 СК Днепр-1 13 8 3 2 16-10 +6 27 0 3 Полесье 13 8 2 3 20-9 +11 26 0 4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 5 Рух 13 5 6 2 21-14 +7 21 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 -9 13 0 13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 14 ФК Александрия 13 2 4 7 7-18 -11 10 0 15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

"Заря" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Заря" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Тяжелый матч для прогнозирования. Сложно сказать, чем обернется для "Зари" уход Валерия Кривенцова. Интересно, что команду к игре готовил не Бартулович, а Юрий Коваль. У него на уровне УПЛ меньше опыта работы главным, чем у Олега Дулуба. Очень большая вероятность, что ЛНЗ не проиграет. На это и предлагаем сделать нашу ставку.