Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.11.2023
Заря - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Зарю" продолжает лихорадить. Точнее – не перестает. После ухода Патрика ван Леувена луганчане никак не могут обрести стабильность. Приглашение Ненада Лалатовича было откровенно авантюрным. И вот уже есть информация об уходе Валерия Кривенцова, хотя результат последнего матча (1:3 от "Маккаби" Тель-Авив) не совсем соответствовал характеру игры. Главный вопрос уик-энда – сможет ли ЛНЗ, у которого под руководством Олега Дулуба продолжается прогресс, взять "Зарю" горяченькой?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. Четырнадцатый тур. 12.11.2023
Львов. Стадион "Скиф"
Арбитр и поле - София Причина
"Заря" 14:00 ЛНЗ
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube
Новости "Зари"
Вообще, странная ситуация. Если взглянуть на результаты "Зари", то можно говорить о том, что команда откровенно мучается. Плетется в хвосте турнирной таблицы УПЛ, из Кубка Украины вылетела, в Лиге конференций потеряла вторую позицию, которая дает право на евровесну. Но по игре не все так безнадежно.
Во многих матчах, которые "Заря" не выиграла, команде просто не хватало некоторых нюансов: везения, реализации, изобретательности. Например, последняя игра против "Маккаби" Тель-Авив – около двадцати ударов по воротам соперника, из которых с десяток – опасных. Когда так украинская команда зажигала в еврокубках? Но защита – это, конечно, ужас.
При таких условиях тренер решил подать в отставку. Но именно ли в Кривенцове проблема? Не стоило ли специалисту взять время хотя бы до весны, провести межсезонный сбор? Так или иначе, а в расположении "Зари" сейчас превалирует нестабильность. И трудно что-то прогнозировать в контексте матча с ЛНЗ.
Можно с уверенность сказать лишь о том, что не сыграет из-за травмы Роман Вантух. Дисквалифицированных нет.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский - Кирюханцев, Батагов, Джордан, Снурницин - Мишнев, Мичин, Дришлюк - Антюх, Чурко - Герреро
Новости ЛНЗ
ЛНЗ смену тренера пережил ранее. Александр Ковпак был отправлен в отставку после серии неудачных результатов, на его место пришел Олег Дулуб. ЛНЗ стабилизировал состав и результаты, сейчас эта команда вошла в категорию тех, с которыми неприятно играть любому сопернику.
Конечно, это не означает, что ЛНЗ будет на топ-уровне турнирной таблицы. Но в то же время это означает, что легко с черкасцами отнюдь не будет таким соперникам как "Заря". Конкретно на этот матч жизнь Дулубу осложнит дисквалификация Назария Муравского. В предыдущем туре он получил "лишнюю" желтую карточку.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопыренок, Ковалев, Насонов, Селин - Рыбалка, Калюжный - Шестаков, Бойко - Прядун
"Заря" - ЛНЗ. Статистика личных встреч
Эти команды еще не играли между собой официальных матчей. В воскресенье, двенадцатого ноября, будет написана первая страница этого противостояния.
"Заря" - ЛНЗ. Последние матчи команд
У "Зари" довольно непростой календарь. Команда вылетела из Кубка Украины, но ей приходится распределять силы между УПЛ и Лигой конференций. Получается, если честно, не совсем удачно. У "Зари" – мало побед, поэтому и турнирное положение что там, что там – не из лучших.
ЛНЗ не имеет "второго фронта". Все силы сконцентрированы на УПЛ. В двух последних турах команда Олега Дулуба не проигрывала – и это уже хлеб. Всего за пять последних поединков – только один провал (против "Шахтера"), что еще раз подтверждает правильность выбранного черкасцами курса.
"Заря" - ЛНЗ. Турнирное положение команд
"Заря" никак не может выпутаться из борьбы за выживание. То бишь борьбы за право не оказаться в зоне переходных матчей. Добавляет оптимизма то, что не все матчи по календарю луганчане провели вовремя. ЛНЗ не летает высоко в облаках и тоже стремится просто не стоять на вылет.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|13
|8
|3
|2
|26-12
|+14
|27
|0
|2
|СК Днепр-1
|13
|8
|3
|2
|16-10
|+6
|27
|0
|3
|Полесье
|13
|8
|2
|3
|20-9
|+11
|26
|0
|4
|Шахтер
|11
|7
|3
|1
|21-10
|+11
|24
|0
|5
|Рух
|13
|5
|6
|2
|21-14
|+7
|21
|0
|6
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|+2
|20
|0
|7
|Черноморец
|12
|6
|1
|5
|19-13
|+6
|19
|0
|8
|Динамо
|10
|5
|1
|4
|23-16
|+7
|16
|0
|9
|Металлист 1925
|12
|4
|3
|5
|11-13
|-2
|15
|0
|10
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-23
|-9
|15
|0
|11
|ЛНЗ
|13
|3
|4
|6
|12-16
|-4
|13
|0
|12
|Оболонь
|13
|3
|4
|6
|10-19
|-9
|13
|0
|13
|Заря
|11
|2
|4
|5
|12-15
|-3
|10
|0
|14
|ФК Александрия
|13
|2
|4
|7
|7-18
|-11
|10
|0
|15
|Верес
|12
|1
|5
|6
|10-19
|-9
|8
|0
|16
|ФК Минай
|14
|0
|6
|8
|6-23
|-17
|6
|0
"Заря" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Заря" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Тяжелый матч для прогнозирования. Сложно сказать, чем обернется для "Зари" уход Валерия Кривенцова. Интересно, что команду к игре готовил не Бартулович, а Юрий Коваль. У него на уровне УПЛ меньше опыта работы главным, чем у Олега Дулуба. Очень большая вероятность, что ЛНЗ не проиграет. На это и предлагаем сделать нашу ставку.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Фото
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Заявка Италии на Украину, опровержение Луческу по поводу работы в РФ, Лунин ждет Яремчука. Главные новости за 10 ноября
- Оболонь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.11.2023
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан