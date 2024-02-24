Верес - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 февраля 2024

Украинская Премьер-лига возвращается на ровенский "Авангард". Причём, играть местный коллектив будет при поддержке родных болельщиков. "Верес" был одним из самых активных клубов в вопросе возвращения фанов на трибуны. В конце концов они добились своего. Первым соперником команды по возвращении с зимнего перерыва станет "Колос".

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"Верес" – "Колос"

18-й тур УПЛ сезона 2023/24

25 февраля. Ровно. Стадион "Авангард".

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Верес" - "Колос" 13:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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Новости "Вереса"

Сейчас "красно-черные" находятся в довольно затруднительном положении в турнирной таблице чемпионата, в которой команда занимает предпоследнюю строчку. Однако опускать руки "Вересу" еще рано, потому что расстояние от условного 11-го места составляет всего 4 очка.

Предсезонную подготовку ровенцы закончили с замечательными итоговыми результатами: 4 победы и 4 ничьи в 8 матчах. Следует отметить, что достигнуты они были уже под руководством Олега Шандрука, который 12 декабря прошлого года заменил на тренерском мостике Сергея Лавриненко.

Ранее Шандрук уже работал с "Вересом" в сезоне 2018-19, а также занимал и другие должности в структуре клуба. В частности, 41-летний специалист возглавлял молодежную команду U-19 и был директором детской футбольной академии.

Во время зимнего трансферного окна состав ровенчан пополнили Евгений Банада, Дмитрий Шастал, Евгений Морозко, Денис Янаков, а также черногорский нападающий Марко Мрвальевич.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко, Курко, Кучеров, Шастал, Кухарук, Дахновский, Мрвальевич

Новости "Колоса"

За первый круг УПЛ подопечные Ярослава Вишняка практически обезопасили себя от вылета в первую лигу. Правда, и за еврокубки побороться шансов у "Колоса" почти не осталось. Даже с учетом того, что пятое еврокубковое место Украина потеряет только с сезона 2025/26.

В январе ковалёвцы совершили рекордный трансфер в истории клуба - за 300 тысяч евро их состав пополнил литовский нападающий Гитис Паулаускас. Вместе с тем можно выделить аренду левого вингера Дмитрия Топалова из "Шахтера". Покинули стан команды Сергей Болбат, Николай Золотов и Сергей Мякушко.

Как и свой будущий соперник, предсезонный сбор "Колос" провел тоже в Турции, но с меньшим количеством матчей. В 5-ти товарищеских играх команда из Киевской области одержала одну победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ориентовый состав "Колоса": Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Ореховский, Топалов, Тотовицкий, Паулаускас

"Верес" - "Колос". Личные встречи

Всего команды встречались между собой 12 раз, 5 из которых – в рамках высшего дивизиона Украины. Значительное преимущество на стороне "Колоса" - 8 побед против 3-х у "Вереса". Лишь однажды матч завершился без выявленного победителя. В первом круге домашнюю победу праздновали ковалёвцы – 2:0.

"Верес" - "Колос". Последние матчи команд

16.02 "Верес" - "Ауда" 2:0

12.02 "Лиепая" - "Верес" 0:1

11.02 "Сигма Б" - "Верес" 1:1

09.02 "Верес" - "АГМК" 2:1

06.02 "Лонгбю" – "Верес" 0:0

15.02 "Колос" - "Рига" 2:2

11.02 "Колос" - "Динамо Батуми" 3:1

07.02 "Колос" - "Поктахор" 2:2

06.02 "Колос" - "Вардар" 0:2

01.02 "Динамо Ч-Б" – "Колос" 1:1

"Верес" - "Колос". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

"Верес" - "Колос". Ставки и коэффициенты

"Верес" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол