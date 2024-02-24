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Верес - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 февраля 2024
Верес — Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.02.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Украинская Премьер-лига возвращается на ровенский "Авангард". Причём, играть местный коллектив будет при поддержке родных болельщиков. "Верес" был одним из самых активных клубов в вопросе возвращения фанов на трибуны. В конце концов они добились своего. Первым соперником команды по возвращении с зимнего перерыва станет "Колос".
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"Верес" – "Колос"
18-й тур УПЛ сезона 2023/24
25 февраля. Ровно. Стадион "Авангард".
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Верес" - "Колос" 13:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Текстовая онлайн-трансляция матча –
Новости "Вереса"
Сейчас "красно-черные" находятся в довольно затруднительном положении в турнирной таблице чемпионата, в которой команда занимает предпоследнюю строчку. Однако опускать руки "Вересу" еще рано, потому что расстояние от условного 11-го места составляет всего 4 очка.
Предсезонную подготовку ровенцы закончили с замечательными итоговыми результатами: 4 победы и 4 ничьи в 8 матчах. Следует отметить, что достигнуты они были уже под руководством Олега Шандрука, который 12 декабря прошлого года заменил на тренерском мостике Сергея Лавриненко.
Ранее Шандрук уже работал с "Вересом" в сезоне 2018-19, а также занимал и другие должности в структуре клуба. В частности, 41-летний специалист возглавлял молодежную команду U-19 и был директором детской футбольной академии.
Во время зимнего трансферного окна состав ровенчан пополнили Евгений Банада, Дмитрий Шастал, Евгений Морозко, Денис Янаков, а также черногорский нападающий Марко Мрвальевич.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Балан, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко, Курко, Кучеров, Шастал, Кухарук, Дахновский, Мрвальевич
Новости "Колоса"
За первый круг УПЛ подопечные Ярослава Вишняка практически обезопасили себя от вылета в первую лигу. Правда, и за еврокубки побороться шансов у "Колоса" почти не осталось. Даже с учетом того, что пятое еврокубковое место Украина потеряет только с сезона 2025/26.
В январе ковалёвцы совершили рекордный трансфер в истории клуба - за 300 тысяч евро их состав пополнил литовский нападающий Гитис Паулаускас. Вместе с тем можно выделить аренду левого вингера Дмитрия Топалова из "Шахтера". Покинули стан команды Сергей Болбат, Николай Золотов и Сергей Мякушко.
Как и свой будущий соперник, предсезонный сбор "Колос" провел тоже в Турции, но с меньшим количеством матчей. В 5-ти товарищеских играх команда из Киевской области одержала одну победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ориентовый состав "Колоса": Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Ореховский, Топалов, Тотовицкий, Паулаускас
"Верес" - "Колос". Личные встречи
Всего команды встречались между собой 12 раз, 5 из которых – в рамках высшего дивизиона Украины. Значительное преимущество на стороне "Колоса" - 8 побед против 3-х у "Вереса". Лишь однажды матч завершился без выявленного победителя. В первом круге домашнюю победу праздновали ковалёвцы – 2:0.
"Верес" - "Колос". Последние матчи команд
16.02 "Верес" - "Ауда" 2:0
12.02 "Лиепая" - "Верес" 0:1
11.02 "Сигма Б" - "Верес" 1:1
09.02 "Верес" - "АГМК" 2:1
06.02 "Лонгбю" – "Верес" 0:0
15.02 "Колос" - "Рига" 2:2
11.02 "Колос" - "Динамо Батуми" 3:1
07.02 "Колос" - "Поктахор" 2:2
06.02 "Колос" - "Вардар" 0:2
01.02 "Динамо Ч-Б" – "Колос" 1:1
"Верес" - "Колос". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|18
|11
|4
|3
|34-17
|+17
|37
|0
|2
|СК Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26-16
|+10
|34
|0
|3
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24-12
|+12
|32
|0
|4
|Шахтер
|15
|9
|4
|2
|26-13
|+13
|31
|0
|5
|Динамо
|14
|9
|1
|4
|33-18
|+15
|28
|0
|6
|Рух
|17
|6
|8
|3
|25-19
|+6
|26
|0
|7
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|18-25
|-7
|23
|0
|8
|Черноморец
|16
|7
|1
|8
|25-24
|+1
|22
|0
|9
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11-10
|+1
|21
|0
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|5
|7
|17-21
|-4
|20
|0
|11
|ФК Александрия
|16
|4
|4
|8
|12-20
|-8
|16
|0
|12
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|17-28
|-11
|15
|0
|13
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10-22
|-12
|14
|0
|14
|Заря
|14
|2
|6
|6
|15-19
|-4
|12
|0
|15
|Верес
|16
|2
|6
|8
|15-26
|-11
|12
|0
|16
|ФК Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|-18
|6
|0
"Верес" - "Колос". Ставки и коэффициенты
"Верес" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 0:0. Это вряд ли будет результативная встреча. Несмотря на то, что у "Колоса" лучшая защита в УПЛ (лишь 10 пропущенных голов) - команда не балует зрителей высокой результативностью. Худшие атакующие показатели имеют только "Оболонь" и "Минай". "Верес", в свою очередь, будет упорно стремиться покинуть зону вылета и триумфально начать вторую половину сезона, но есть большие сомнения по поводу того, смогут ли подопечные Шандрука пробить элешонную защиту гостей.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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