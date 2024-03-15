Металлист 1925 — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 марта 2024

В рамках 21-го тура УПЛ "Металлист 1925" будет принимать "Рух".

Харьковчане при Скрипнике еще без побед – несмотря на нового тренера и неплохую зимнюю подготовку, команда пока что выглядит натужно.

У "Руха" ситуация несколько иная – при вполне достойном весеннем старте, у львовян целая эпидемия травм, из-за чего каждый следующий матч вызывает вопросы.

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Что ж, разбираемся, кто с чем подходит к очному матчу.

"Металлист 1925" (Харьков) - "Рух" (Львов)

VBET Лига. 21-й тур

16 марта, Киевская область, "Арена Левый Берег", 13:00.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

Видеотрансляция: UPL-TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Металлист 1925", последние новости:

Все знают, что зимой "Металлист 1925" коснулись серьезные изменения. Новый инвестор, новый серьезный тренер. Команда вполне уверенно провела зимние сборы, точечно, но качественно усилилась. Вот только на весенних результатах это никак пока что не отображается.

В трех весенних матчах харьковчане взяли всего одно очко, при этом умудрившись проиграть "Минаю".

В принципе, никто не ожидал, что "цифровые" начнут при новом тренере со старта и в карьер. Зная Скрипника, при должных условиях он обязательно сколотит крепкую по меркам УПЛ команду, которая точно будет бороться за еврокубки. Но – не сразу. Вероятно, в следующем сезоне.

Однако и наблюдать харьковчан рядом с подвалом турнирной таблицы приходится с некоторым удивлением. И чем дольше там команда будет находиться, тем больше это будет добавлять нервозности в моральном плане – игрокам, тренерам, руководству, болельщикам.

Естественно, у Скрипника есть кредит доверия, но и очки брать нужно, хотя бы просто чтобы стабилизировать ситуацию и доигрывать сезон без нервов.

Матч с "Рухом" - еще одна попытка одержать первую победу. Львовская молодежь начала весну очень мощно, однако сейчас команду накрыла эпидемия травм, чем и могут, да и должны пользоваться харьковчане.

Именно об этом и говорит главный тренер харьковчан Виктор Скрипник:

"Вот так и работаем. В матче с ЛНЗ хотели очень выиграть, но, к сожалению, не только мы, но и наши соперники мечтают о победах. Радует то, что уже не проиграли и были хорошие основания выиграть тот матч против ЛНЗ. Сейчас настраиваемся дать бой "Руху", команде, которая играет своими ресурсами, есть ребята, которые приехали из-за границы, они мечтают о еврокубках. Но у нас тоже есть те мечты, которые мы хотим достичь, а также наконец выиграть игру".

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Проценко, Фарина, Курило, Имереков, Капинус, Червак, Русин, Габелок, Юрченко, Гармаш, Борячук

"Рух", последние новости:

"Рух" мощно начал весеннюю часть сезона, взяв в трех матчах семь очков. Львовяне обыграли "Днепр-1" и "Колос" и разошлись миром с "Полесьем", снова обострив борьбу вверху таблице и напомнив о себе, как о борце за ерокубки.

Видно, что молодая команда Пономарева хорошо поработала зимой и действительно классно выглядит, когда она на накате, хотя стабильности иногда и не хватает. Главная проблема сейчас – обилие травм, которые провоцируют проблемы с составов.

На неделе стало известно, что как и Сапуга, который недавно перенес операцию, до конца сезона вылетел Климчук. Проблемы испытывает Дидык, участие которого в матче с харьковчанами также под вопросом. Вне игры из-за травмы и последний зимний новичок львовян Габриэл. Близок к восстановлению Слюсар, но он тоже с "цифровыми" еще не сыграет. Сейчас ситуация в команде такова, что Понамареву приходится подключать к тренировкам первой команды 16-летних парней из команды U-19. И если стартовые 11 у "Руха" сейчас есть кем качественно заполнить, то вот короткая скамейка может стать проблемой. Пусть не в одном конкретном матче, но на долгой дистанции точно.

"Относительно того, что с первой командой "Руха" тренировались несколько молодых игроков из команды U-19, мы продолжим вовлекать в процесс наших юниоров. С основой будут работать футболисты "Руха" U-19, "Руха-2" и воспитанники Академии – это тот вектор развития наших игроков, который выбрал клуб. Конечно, они еще играют на юношеском уровне, который отличается от наших требований, потому что взрослый футбол имеет большие и более серьезные нагрузки. Но ребята обладают хорошим потенциалом и будут прогрессировать. У нас не должно быть ситуации, что кто-то из игроков выпал из-за травмы или дисквалификации и незаменим. Так что мы подбираем футболистов, которые могли бы заменить друг друга. Это также важно для конкуренции, чтобы молодой игрок рос в футбольном плане и мог бороться за место в составе", - говорил перед матчем с "Металлистом 1925" Виталий Пономарев.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Холод, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин

Турнирная таблица

"Металлист 1925" пока что никак не может вкатиться в весну – за три тура команда взяла только одно очко и остается в шаге от зоны переходных матчей с 16 очками в активе. С одной стороны ясно, что харьковчане со своим потенциалом не будут являться борцами за выживание, однако очки, победы, тем более в "своих" матчах брать нужно.

"Рух" уверенно начал весеннюю часть сезона, взял 7 очков в трех матчах, снова напомнил о себе, как о борце за зону еврокубков и уже подвинул с 5-го места в таблице "Полесье".

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 20 12 4 4 37 - 22 40 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 20 9 6 5 26 - 16 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26 - 27 23 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11 - 25 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

Последние матчи

В шести последних официальных матчах у "Металлиста 1925" только 1 ничья при 5 поражениях при разнице мячей 5:16.

"Рух" в последних шести официальных матчах добыл 2 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Разница мячей – 4:4.

В матче 6-го тура во Львове команды сыграли вничью 1:1.

Всего между собой команды сыграли 9 матчей: 2 победы "Металлиста 1925", 5 ничьих, 2 победы "Руха" при разнице мячей 8:9.

На поле "Металлиста 1925" – 4 матча: 2 победы хозяев, 2 ничьи, разница мячей 5:3.

В УПЛ сыграно 5 матчей: 1 победа харьковчан, 3 ничьи, 1 победа львовян, мячи 4:5.

Ничейная серия "Металлиста 1925" во встречах с "Рухом" длится 3 игры.

"Металлист 1925" может 20-й раз сыграть вничью в УПЛ.

Безвыигрышная клубная рекордная серия "Металлиста 1925" в УПЛ длится 8 игр: ничья и 7 поражений.

"Металлист 1925" пропускает в 13 подряд матчах УПЛ, и это – рекорд (антирекорд) клуба.

Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Руха" в УПЛ продолжается 4 матча: 2 победы и 2 ничьи.

Последние 6 матчей "Металлиста 1925":

Последние 6 матчей "Руха":

"Металлист 1925" – "Рух": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" – "Рух": от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом матча "Рух", но не явным, с высокими коэффициентами. В целом же, матч от контор видится на три исхода, и этим можно согласиться.

"Рух" - условный фаворит, но у команды куча кадровых проблем. "Металлист 1925" еще не втянулся, но все ждут от команды Скрипника первой победы – так почему бы не в нашем матче этому случиться?

В целом, ждем равную игру, и если и чью-то победу, то с минимальным разрывом в счете.

А мы рискнем и сделаем прогноз, что хозяева не проиграют.

Прогноз UA-Футбол: 1Х

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.