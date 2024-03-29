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Верес - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2024
Верес - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 30.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Родная УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных команд. Завтра, в предпоследний день марта "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать "Кривбассс" Юрия Вернидуба. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард". Сейчас коллективы решают диаметрально разные задачи в турнирной таблице: ровенчане ведут борьбу за выживание, а криворожцы идут в лидерах первенства.
- "Верес" 18:00 "Кривбасс"
- "Верес": последние новости
- "Кривбасс": последние новости
- "Верес" - "Кривбасс". Последние матчи
- "Верес" - "Кривбасс". Личные встречи
- "Верес" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
- "Верес" - "Кривбасс". Турнирное положение команд
- "Верес" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
30.03.2024. Ровно, стадион "Авангард".
Арбитр: Блавацкий Роман
"Верес" 18:00 "Кривбасс"
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"Верес": последние новости
Ровенский коллектив ощутимо прибавил в плане психологии во второй части чемпионата. Хотя и в первых двух турах "Верес" выглядел достаточно симпатично по игре, однако не сумел добыть очки в домашней игре с "Колосом" Ярослава Вишняка и в гостевом поединке против полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского. Оба матча ровенчане проиграли: 0:2 и 1:2, соответственно.
Однако дальше, к рисунку игры также добавились и результаты. Сначала в собственных стенах подопечные Олега Шандрука сенсационно отобрали очки у киевского "Динамо". В компенсированное ко встрече время Марко Мрвалевич заработал пенальти, который при этом сам же успешно и реализовал.
А в предыдущем туре в Одессе "Верес" одержал свою первую победу в УПЛ с ноября, обыграв на выезде "Черноморец" Романа Григорчука. Очки ровенской команде снова принес черногорский форвард. Только на этот раз Марко отличился с игры. В общем, Мрвальевич как раз стал определенным фактором X для "Вереса" и добавил своей команде класса.
Благодаря результатам в двух последних турах, народный клуб уже выбрался из зоны прямого вылета. Конечно, борьба за выживание только переходит в свою острую фазу, но положительная тенденция "Вереса" заметна невооруженным глазом.
Нужно цепляться и выгрызать очки в каждом спарринге, однако с "Кривбассом" это будет сделать очень сложно. Все же, на данном этапе сезона команды являются представителями разных эшелонов таблицы.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго.
"Кривбасс": последние новости
Команда Юрия Вернидуба имеет чемпионский почерк. Несмотря на обстоятельства, тяжелое поле или закрытого соперника, "Кривбасс" на характере и классе добывает три очка. В весенней части УПЛ криворожский коллектив потерял зачетные баллы лишь однажды - в начале марта команда разгромно уступила донецкому "Шахтеру" (2:5). Во всех остальных поединках криворожцы непременно побеждали.
В первом туре после возвращения из зимней спячки "Кривбасс" на выезде результативно переиграл черкасский ЛНЗ (3:0). А в двух последних турах "бело-красно-черные" в непростых матчах против киевской "Оболони" и ковалевского "Колоса" завоевали минимальные победы. Обе встречи прошли на домашней арене "Кривбасса" и закончились с идентичным счетом - 1:0.
При этом в матче с ковалевцами подопечные Вернидуба вырвали три очка аж на 90+5 минуте, благодаря голу Бизиманы.
Возможно, сейчас криворожский клуб находится не в лучших своих игровых кондициях. Особенно, если говорить об атакующих действиях и сравнивать с осенним отрезком чемпионата. Однако, вышеупомянутые результаты точно говорят об определенном сформированном классе "Кривбасса".
Да, как показал поединок с "горняками", криворожцам еще рано замахиваться на титул, однако побороться за медали данному ростеру команды из Кривого Рога вполне по силам. И если футболисты и тренерский штаб "Кривбасса" хотят достигать подобных целей, то соперник в лице "Вереса" не должен доставлять никаких проблем.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра Да Фонсека, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Татарков, Бизимана, Лунев, Соса, Принс.
"Верес" - "Кривбасс". Последние матчи
Верес:
- 17.03. Черноморец - Верес 0:1 (УПЛ)
- 7.03. Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)
- 2.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
- 25.02. Верес - Колос 0:2 (УПЛ)
- 16.02. Верес - Ауда 2:0 (товарищеская игра)
Кривбасс:
- 16.03 Кривбасс - Колос 1:0 (УПЛ)
- 9.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 3.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)
- 23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)
- 10.02 Кривбасс - Виборг 1:0 (товарищеская игра)
"Верес" - "Кривбасс". Личные встречи
Ровенская и криворожская команда имеют достаточно богатую историю очных противостояний. В рамках элитного украинского дивизиона коллективы пересекались на футбольном поле 9 раз. Общая статистика, учитывая все поединки и турниры, является практической равной. "Кривбасс" превосходит "Верес" лишь на одну победу.
Статистика очных поединков:
- Победы: 4 - 5
- Забитые мячи:13 - 14
- В среднем голов за матч:1.08 - 1.17
- Самая большая победа:3:1 - 1:3
"Верес" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Верес" - "Кривбасс". Турнирное положение команд
Команды Юрия Вернидуба и Олега Шандрука на данном этапе являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбасс" идет в лидерах украинского первенства и имеет одинаковое количество очков с донецким "Шахтером". В свою очередь "Верес" ведет борьбу за выживание, имея в своем активе 16 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбасс
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7
|Ворскла
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|21 - 25
|25
|9
|Колос
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|10
|Черноморец
|20
|7
|2
|11
|26 - 28
|23
|11
|ФК Александрия
|20
|6
|5
|9
|15 - 24
|23
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14
|Верес
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|15
|Металлист 1925
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|11 - 30
|13
"Верес" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Несмотря на гостевой статус, букмекеры считают "Кривбасс" безоговорочным фаворитом этой пары. Впрочем, уверены, что ровенская команда в домашних стенах все же сумеет дать бой грозному сопернику и даже отметится голом. Особенно, если учитывать текущую игровую форму "Вереса" и тяжелые последние победы подопечных Юрия Вернидуба. Поэтому ставим на победу криворожского коллектива, и на то, что обе стороны забьют.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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