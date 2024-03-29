Верес - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2024

Родная УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных команд. Завтра, в предпоследний день марта "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать "Кривбассс" Юрия Вернидуба. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард". Сейчас коллективы решают диаметрально разные задачи в турнирной таблице: ровенчане ведут борьбу за выживание, а криворожцы идут в лидерах первенства.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

30.03.2024. Ровно, стадион "Авангард".

Арбитр: Блавацкий Роман

"Верес" 18:00 "Кривбасс"

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"Верес": последние новости

Ровенский коллектив ощутимо прибавил в плане психологии во второй части чемпионата. Хотя и в первых двух турах "Верес" выглядел достаточно симпатично по игре, однако не сумел добыть очки в домашней игре с "Колосом" Ярослава Вишняка и в гостевом поединке против полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского. Оба матча ровенчане проиграли: 0:2 и 1:2, соответственно.

Однако дальше, к рисунку игры также добавились и результаты. Сначала в собственных стенах подопечные Олега Шандрука сенсационно отобрали очки у киевского "Динамо". В компенсированное ко встрече время Марко Мрвалевич заработал пенальти, который при этом сам же успешно и реализовал.

А в предыдущем туре в Одессе "Верес" одержал свою первую победу в УПЛ с ноября, обыграв на выезде "Черноморец" Романа Григорчука. Очки ровенской команде снова принес черногорский форвард. Только на этот раз Марко отличился с игры. В общем, Мрвальевич как раз стал определенным фактором X для "Вереса" и добавил своей команде класса.

Благодаря результатам в двух последних турах, народный клуб уже выбрался из зоны прямого вылета. Конечно, борьба за выживание только переходит в свою острую фазу, но положительная тенденция "Вереса" заметна невооруженным глазом.

Нужно цепляться и выгрызать очки в каждом спарринге, однако с "Кривбассом" это будет сделать очень сложно. Все же, на данном этапе сезона команды являются представителями разных эшелонов таблицы.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго.

"Кривбасс": последние новости

Команда Юрия Вернидуба имеет чемпионский почерк. Несмотря на обстоятельства, тяжелое поле или закрытого соперника, "Кривбасс" на характере и классе добывает три очка. В весенней части УПЛ криворожский коллектив потерял зачетные баллы лишь однажды - в начале марта команда разгромно уступила донецкому "Шахтеру" (2:5). Во всех остальных поединках криворожцы непременно побеждали.

В первом туре после возвращения из зимней спячки "Кривбасс" на выезде результативно переиграл черкасский ЛНЗ (3:0). А в двух последних турах "бело-красно-черные" в непростых матчах против киевской "Оболони" и ковалевского "Колоса" завоевали минимальные победы. Обе встречи прошли на домашней арене "Кривбасса" и закончились с идентичным счетом - 1:0.

При этом в матче с ковалевцами подопечные Вернидуба вырвали три очка аж на 90+5 минуте, благодаря голу Бизиманы.

Возможно, сейчас криворожский клуб находится не в лучших своих игровых кондициях. Особенно, если говорить об атакующих действиях и сравнивать с осенним отрезком чемпионата. Однако, вышеупомянутые результаты точно говорят об определенном сформированном классе "Кривбасса".

Да, как показал поединок с "горняками", криворожцам еще рано замахиваться на титул, однако побороться за медали данному ростеру команды из Кривого Рога вполне по силам. И если футболисты и тренерский штаб "Кривбасса" хотят достигать подобных целей, то соперник в лице "Вереса" не должен доставлять никаких проблем.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра Да Фонсека, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Татарков, Бизимана, Лунев, Соса, Принс.

"Верес" - "Кривбасс". Последние матчи

Верес:

17.03. Черноморец - Верес 0:1 (УПЛ)

7.03. Верес - Динамо 1:1 (УПЛ)

2.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)

25.02. Верес - Колос 0:2 (УПЛ)

16.02. Верес - Ауда 2:0 (товарищеская игра)

Кривбасс:

16.03 Кривбасс - Колос 1:0 (УПЛ)

9.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

3.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)

23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)

10.02 Кривбасс - Виборг 1:0 (товарищеская игра)

"Верес" - "Кривбасс". Личные встречи

Ровенская и криворожская команда имеют достаточно богатую историю очных противостояний. В рамках элитного украинского дивизиона коллективы пересекались на футбольном поле 9 раз. Общая статистика, учитывая все поединки и турниры, является практической равной. "Кривбасс" превосходит "Верес" лишь на одну победу.

Статистика очных поединков:

Победы: 4 - 5

Забитые мячи: 13 - 14

В среднем голов за матч: 1.08 - 1.17

Самая большая победа: 3:1 - 1:3

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"Верес" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

Команды Юрия Вернидуба и Олега Шандрука на данном этапе являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбасс" идет в лидерах украинского первенства и имеет одинаковое количество очков с донецким "Шахтером". В свою очередь "Верес" ведет борьбу за выживание, имея в своем активе 16 зачетных баллов.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 21 13 4 4 38 - 22 43 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полесье 21 9 6 6 26 - 17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21 - 28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 21 - 25 25 9 Колос 20 5 9 6 15 - 15 24 10 Черноморец 20 7 2 11 26 - 28 23 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15 - 24 23 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 25 18 14 Верес 20 3 7 10 18 - 31 16 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21 - 39 16 16 ФК Минай 19 1 7 11 11 - 30 13

"Верес" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Несмотря на гостевой статус, букмекеры считают "Кривбасс" безоговорочным фаворитом этой пары. Впрочем, уверены, что ровенская команда в домашних стенах все же сумеет дать бой грозному сопернику и даже отметится голом. Особенно, если учитывать текущую игровую форму "Вереса" и тяжелые последние победы подопечных Юрия Вернидуба. Поэтому ставим на победу криворожского коллектива, и на то, что обе стороны забьют.