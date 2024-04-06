Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024
Черноморец - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 7.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
upl.ua
"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!
Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. Завтра, в воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".
- "Черноморец" 13:00 "Александрия"
- "Черноморец": последние новости
- "Александрия": последние новости
- "Черноморец" - "Александрия". Последние матчи
- "Черноморец" - "Александрия". Личные встречи
- "Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
- "Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд
- "Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Соловьян Александр
"Черноморец" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Черноморец": последние новости
Очевидно, что одесситы подойдут к этому поединку морально и физически истощенными. Всего три дня назад "моряки" во Львове боролись с донецким "Шахтером" за путевку в финал Кубка Украины. В итоге "Черноморец" разгромно уступил и при этом отдал на футбольном поле много сил. А еще следует учитывать переезд.
Однако, если говорить о настроении подопечных Романа Григорчука, то вряд ли этот вылет от "горняков" очень сильно ударит по эмоциональному состоянию футболистов. Поскольку, все понимают уровень и класс донецкой команды.
Что касается УПЛ, то в последнем туре "черно-синих" наконец прорвало. После серии из трех поражений подряд одесситы в Житомире покуражились в игре с "Полесьем", расписавшись в воротах соперника сразу четыре раза. Героем той встречи стал Артур Авагимян, который оформил хет-трик.
Однако, общая картина выступлений "моряков" все же разочаровывает. Команда из Одессы выглядит очень нестабильно, как по игре, так и по результатам. "Черноморец" может устроить голевую феерию, как это было в игре против "волков". А может и выдать максимально пресную по моментам игру - как в первом поединке весенней части чемпионата против "Оболони".
После выхода из зимней спячки за пять туров подопечные Григорчука набрали лишь четыре очка.
Скорее всего коуч "Черноморца" прибегнет к определенным ротациям после матча с командой Марино Пушича, однако спрогнозировать конкретные имена достаточно трудно.
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Штогрин, Брагару, Авагимян, Бадибанга, Иеде.
"Александрия": последние новости
В сравнении с одесситами "горожане" имели ощутимо больше времени на отдых. Последний поединок "Александрии" состоялся неделю назад. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня гостила у "Миная" из одноименного села Закарпатской области.
В начале второго тайма того поединка "желто-черные" обеспечили комфортное преимущество в два мяча. Однако в очередной раз сработал фактор замен наставника "лис" Желько Любеновича. И в итоге получили 2:2. Если говорить, откровенно, то подопечные Ротаня сами себе привезли эти проблемы.
Если вынести за скобки результат матча с "Минаем", то в целом весенняя часть украинского первенства складывается для "горожан" неплохо. После домашнего поражения от донецкого "Шахтера" (0:3) в первом матче после зимней паузы "Александрия" непременно в каждом туре добывает очки.
В частности, на своем поле "горожане" расписали нулевую ничью с луганской "Зарей" и минимально одолели полтавскую "Ворсклу" (1:0), а в гостях переиграли житомирское "Полесье" (1:2).
"Александрия" - крепкий орешек. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны, однако на ровном месте может создать себе сложности.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кампуш, Логинов, Скорко, Ковалец, Михайленко, Калюжный, Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.
"Черноморец" - "Александрия". Последние матчи
Черноморец:
Александрия:
"Черноморец" - "Александрия". Личные встречи
"Моряки" и "горожане" за свою историю между собой пересекались на футбольном поле 30 раз. Из них 20 поединков прошли именно в рамках УПЛ. Общая статистика побед на стороне "Александрии".
Статистика очных поединков:
- Победы:9 - 12
- Забитые мячи:42 - 43
- В среднем голов за матч:1.40 - 1.43
- Самая большая победа:5:1 - 1:4
"Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд
Хотя и стороны сейчас находятся в разных половинах турнирной таблицы, коллективы отделяет лишь 2 очка. Подопечные Романа Григорчука занимают 8-е место, а команда Руслана Ротаня расположилась на 11-й позиции.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|20
|14
|4
|2
|46
|2
|22
|14
|4
|4
|46
|3
|20
|14
|2
|4
|44
|4
|22
|12
|6
|4
|42
|5
|22
|10
|9
|3
|39
|6
|22
|9
|6
|7
|33
|7
|22
|8
|5
|9
|29
|8
|21
|8
|2
|11
|26
|9
|22
|6
|7
|9
|25
|10
|21
|5
|9
|7
|24
|11
|21
|6
|6
|9
|24
|12
|20
|5
|7
|8
|22
|13
|22
|4
|7
|11
|19
|14
|22
|4
|6
|12
|18
|15
|22
|4
|4
|14
|16
|16
|21
|2
|8
|11
|14
"Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Явного фаворита в этой паре букмекеры не выделяют. Не можем не согласиться, на данном этапе эти команды действительно выглядят достаточно ровно. Однако, учитывая меньшее количество времени на отдых из-за матча кубка против "Шахтера", поставим именно на подопечных Руслана Ротаня. При этом, стоит ожидать голов с обеих сторон.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Первая лига. Карпаты – Мариуполь 3:1. Волевая победа лидера
- Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон
- Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля
- Заря – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 апреля 2024 года
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО