Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024

"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!

Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. Завтра, в воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Соловьян Александр

"Черноморец" 13:00 "Александрия"

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"Черноморец": последние новости

Очевидно, что одесситы подойдут к этому поединку морально и физически истощенными. Всего три дня назад "моряки" во Львове боролись с донецким "Шахтером" за путевку в финал Кубка Украины. В итоге "Черноморец" разгромно уступил и при этом отдал на футбольном поле много сил. А еще следует учитывать переезд.

Однако, если говорить о настроении подопечных Романа Григорчука, то вряд ли этот вылет от "горняков" очень сильно ударит по эмоциональному состоянию футболистов. Поскольку, все понимают уровень и класс донецкой команды.

Что касается УПЛ, то в последнем туре "черно-синих" наконец прорвало. После серии из трех поражений подряд одесситы в Житомире покуражились в игре с "Полесьем", расписавшись в воротах соперника сразу четыре раза. Героем той встречи стал Артур Авагимян, который оформил хет-трик.

Однако, общая картина выступлений "моряков" все же разочаровывает. Команда из Одессы выглядит очень нестабильно, как по игре, так и по результатам. "Черноморец" может устроить голевую феерию, как это было в игре против "волков". А может и выдать максимально пресную по моментам игру - как в первом поединке весенней части чемпионата против "Оболони".

После выхода из зимней спячки за пять туров подопечные Григорчука набрали лишь четыре очка.

Скорее всего коуч "Черноморца" прибегнет к определенным ротациям после матча с командой Марино Пушича, однако спрогнозировать конкретные имена достаточно трудно.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Штогрин, Брагару, Авагимян, Бадибанга, Иеде.

"Александрия": последние новости

В сравнении с одесситами "горожане" имели ощутимо больше времени на отдых. Последний поединок "Александрии" состоялся неделю назад. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня гостила у "Миная" из одноименного села Закарпатской области.

В начале второго тайма того поединка "желто-черные" обеспечили комфортное преимущество в два мяча. Однако в очередной раз сработал фактор замен наставника "лис" Желько Любеновича. И в итоге получили 2:2. Если говорить, откровенно, то подопечные Ротаня сами себе привезли эти проблемы.

Если вынести за скобки результат матча с "Минаем", то в целом весенняя часть украинского первенства складывается для "горожан" неплохо. После домашнего поражения от донецкого "Шахтера" (0:3) в первом матче после зимней паузы "Александрия" непременно в каждом туре добывает очки.

В частности, на своем поле "горожане" расписали нулевую ничью с луганской "Зарей" и минимально одолели полтавскую "Ворсклу" (1:0), а в гостях переиграли житомирское "Полесье" (1:2).

"Александрия" - крепкий орешек. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны, однако на ровном месте может создать себе сложности.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кампуш, Логинов, Скорко, Ковалец, Михайленко, Калюжный, Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

"Черноморец" - "Александрия". Последние матчи

Черноморец:

Александрия:

"Черноморец" - "Александрия". Личные встречи

"Моряки" и "горожане" за свою историю между собой пересекались на футбольном поле 30 раз. Из них 20 поединков прошли именно в рамках УПЛ. Общая статистика побед на стороне "Александрии".

Статистика очных поединков:

Победы: 9 - 12

Забитые мячи: 42 - 43

В среднем голов за матч: 1.40 - 1.43

Самая большая победа: 5:1 - 1:4

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"Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд

Хотя и стороны сейчас находятся в разных половинах турнирной таблицы, коллективы отделяет лишь 2 очка. Подопечные Романа Григорчука занимают 8-е место, а команда Руслана Ротаня расположилась на 11-й позиции.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Шахтер 20 14 4 2 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 46 3 Динамо 20 14 2 4 44 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 42 5 Рух 22 10 9 3 39 6 Полесье 22 9 6 7 33 7 Ворскла 22 8 5 9 29 8 Черноморец 21 8 2 11 26 9 ЛНЗ 22 6 7 9 25 10 Колос 21 5 9 7 24 11 ФК Александрия 21 6 6 9 24 12 Заря 20 5 7 8 22 13 Верес 22 4 7 11 19 14 Оболонь 22 4 6 12 18 15 Металлист 1925 22 4 4 14 16 16 ФК Минай 21 2 8 11 14

"Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Явного фаворита в этой паре букмекеры не выделяют. Не можем не согласиться, на данном этапе эти команды действительно выглядят достаточно ровно. Однако, учитывая меньшее количество времени на отдых из-за матча кубка против "Шахтера", поставим именно на подопечных Руслана Ротаня. При этом, стоит ожидать голов с обеих сторон.