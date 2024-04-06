  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024

Украина

Черноморец - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 7.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024

upl.ua

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

"Моряки" значительно успешнее начали первый круг украинского первенства. Стоит только вспомнить встречу этих команд в первом круге. Тогда одесситы на выезде не заметили своего соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:1!

Однако на данном этапе гандикап в таблице над "горожанами" составляет лишь два зачетных балла. Завтра, в воскресенье в Одессу приедет команда Руслана Ротаня. На одноименном стадионе "Черноморец" будет принимать "Александрию".

Содержание

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

7.04.2024. Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Соловьян Александр

"Черноморец" 13:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Черноморец": последние новости

Очевидно, что одесситы подойдут к этому поединку морально и физически истощенными. Всего три дня назад "моряки" во Львове боролись с донецким "Шахтером" за путевку в финал Кубка Украины. В итоге "Черноморец" разгромно уступил и при этом отдал на футбольном поле много сил. А еще следует учитывать переезд.

Однако, если говорить о настроении подопечных Романа Григорчука, то вряд ли этот вылет от "горняков" очень сильно ударит по эмоциональному состоянию футболистов. Поскольку, все понимают уровень и класс донецкой команды.

Что касается УПЛ, то в последнем туре "черно-синих" наконец прорвало. После серии из трех поражений подряд одесситы в Житомире покуражились в игре с "Полесьем", расписавшись в воротах соперника сразу четыре раза. Героем той встречи стал Артур Авагимян, который оформил хет-трик.

Однако, общая картина выступлений "моряков" все же разочаровывает. Команда из Одессы выглядит очень нестабильно, как по игре, так и по результатам. "Черноморец" может устроить голевую феерию, как это было в игре против "волков". А может и выдать максимально пресную по моментам игру - как в первом поединке весенней части чемпионата против "Оболони".

После выхода из зимней спячки за пять туров подопечные Григорчука набрали лишь четыре очка.

Скорее всего коуч "Черноморца" прибегнет к определенным ротациям после матча с командой Марино Пушича, однако спрогнозировать конкретные имена достаточно трудно.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Штогрин, Брагару, Авагимян, Бадибанга, Иеде.

"Александрия": последние новости

В сравнении с одесситами "горожане" имели ощутимо больше времени на отдых. Последний поединок "Александрии" состоялся неделю назад. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня гостила у "Миная" из одноименного села Закарпатской области.

В начале второго тайма того поединка "желто-черные" обеспечили комфортное преимущество в два мяча. Однако в очередной раз сработал фактор замен наставника "лис" Желько Любеновича. И в итоге получили 2:2. Если говорить, откровенно, то подопечные Ротаня сами себе привезли эти проблемы.

Если вынести за скобки результат матча с "Минаем", то в целом весенняя часть украинского первенства складывается для "горожан" неплохо. После домашнего поражения от донецкого "Шахтера" (0:3) в первом матче после зимней паузы "Александрия" непременно в каждом туре добывает очки.

В частности, на своем поле "горожане" расписали нулевую ничью с луганской "Зарей" и минимально одолели полтавскую "Ворсклу" (1:0), а в гостях переиграли житомирское "Полесье" (1:2).

"Александрия" - крепкий орешек. Эта команда знает свои сильные и слабые стороны, однако на ровном месте может создать себе сложности.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кампуш, Логинов, Скорко, Ковалец, Михайленко, Калюжный, Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

"Черноморец" - "Александрия". Последние матчи

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 1Черноморец:

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 2

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3Александрия:

Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 4

"Черноморец" - "Александрия". Личные встречи

"Моряки" и "горожане" за свою историю между собой пересекались на футбольном поле 30 раз. Из них 20 поединков прошли именно в рамках УПЛ. Общая статистика побед на стороне "Александрии".

Статистика очных поединков:

  • Победы:Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 19 - 12 Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3
  • Забитые мячи:Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 142 - 43 Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3
  • В среднем голов за матч:Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 11.40 - 1.43Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3
  • Самая большая победа:Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 15:1 - 1:4Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Черноморец" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

Favbet
2.78
3.15
2.85
Узнать больше

"Черноморец" - "Александрия". Турнирное положение команд

Хотя и стороны сейчас находятся в разных половинах турнирной таблицы, коллективы отделяет лишь 2 очка. Подопечные Романа Григорчука занимают 8-е место, а команда Руслана Ротаня расположилась на 11-й позиции.

# КОМАНДА И В Н П О
1
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 13Шахтер
 20 14 4 2 46
2
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 14Кривбасс
 22 14 4 4 46
3
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 15Динамо
 20 14 2 4 44
4
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 16СК Днепр-1
 22 12 6 4 42
5
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 17Рух
 22 10 9 3 39
6
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 18Полесье
 22 9 6 7 33
7
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 19Ворскла
 22 8 5 9 29
8
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 1Черноморец
 21 8 2 11 26
9
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 21ЛНЗ
 22 6 7 9 25
10
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 22Колос
 21 5 9 7 24
11
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 3ФК Александрия
 21 6 6 9 24
12
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 24Заря
 20 5 7 8 22
13
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 25Верес
 22 4 7 11 19
14
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 26Оболонь
 22 4 6 12 18
15
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 27Металлист 1925
 22 4 4 14 16
16
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024 - изображение 28ФК Минай
 21 2 8 11 14

"Черноморец" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Явного фаворита в этой паре букмекеры не выделяют. Не можем не согласиться, на данном этапе эти команды действительно выглядят достаточно ровно. Однако, учитывая меньшее количество времени на отдых из-за матча кубка против "Шахтера", поставим именно на подопечных Руслана Ротаня. При этом, стоит ожидать голов с обеих сторон.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Колос — Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07 апреля 2024
yellow-arrow
Верес - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.04.2024
yellow-arrow
Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Украины на 4.04.2024
Черноморец (Одесса) ФК Александрия Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости