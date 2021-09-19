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Невероятная красавица: Ярослава Магучих желает всем хорошего воскресенья. Фото

Легкая атлетика
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Украинка непревзойденная

Невероятная красавица: Ярослава Магучих желает всем хорошего воскресенья. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пожелала своим сторонникам хорошего воскресенья. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Невероятная красавица: Ярослава Магучих желает всем хорошего воскресенья. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Леся Цуренко желала всем хороших выходных.

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В статье: Ярослава Магучих
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