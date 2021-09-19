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Невероятная красавица: Ярослава Магучих желает всем хорошего воскресенья. Фото
Украинка непревзойденная
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих пожелала своим сторонникам хорошего воскресенья. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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