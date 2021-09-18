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Леся Цуренко желает всем хороших выходных. Фото
Украинка на релаксе
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №165) пожелала своим поклонникам хороших выходных. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Наслаждаюсь выходными. Всем хороших выходных"
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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