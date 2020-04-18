Льюис Хэмилтон: Я работаю с теми людьми, с которыми был с первого дня, у нас лучшая команда

Пилот Формулы 1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи о переходе в другую команду и рассказал о своем положении сегодня. Свои слова он разместил на оффициальной странице в Instagram:

"Во-первых, я не мечтаю о переходе в другую команду и не стремлюсь к этому. Я уже в команде мечты.

Во-вторых, переход не может находиться под угрозой, так как я не собираюсь никуда переходить. Я работаю с теми людьми, с которыми был с первого дня. У нас лучшая команда" - написал он.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен объявил об организации собственного турнира.