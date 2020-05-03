Валтери Боттас: У меня уже был первый опыт работы на симуляторе, это было классно

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Валтери Боттас рассказал, как проводит карантин и поделился планами на подготовку к предстоящим соревнованиям. Его слова цитирует crash.net:

"У меня уже был первый опыт работы на симуляторе, было классно. Я хочу еще принять участие в таких гонках, вне всяких сомнений. Вообще у меня дома теперь тоже есть симулятор - команда помогла мне все настроить, так что в какой-то момент вы, возможно, увидите меня в онлайн-гонках.

В целом ситуация в Финляндии довольно неплохая - нам разрешается выходить на улицу, так что я тренируюсь не только в помещении. Например, езжу на горном велосипеде. Да, конечно, нужно соблюдать социальную дистанцию, но это вполне нормально, зато можно насладиться природой. На самом деле мне даже удалось погонять по-настоящему. В картинге и на раллийной машине. Я пытаюсь выжать из ситуации максимум и лучше подготовиться к старту сезона, когда он все-таки начнется" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик рассказал об особенностях карантина в США.