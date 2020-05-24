Председатель ассоциации гонщиков: Думаю, что никто в автоспорте не сторонник гонок без зрителей

Председатель Ассоциации гонщиков Алекс Вурц прокомментировал возможное проведение некоторых Гран-при без зрителей и рассказал о своем отношении к такой идее. Его слова цитирует SkySports:

"Думаю, никто в автоспорте не является фанатом заездов без зрителей - уж точно не я. Однако, ни один из гонщиков, с которыми я общался - а я постоянно контактирую со всеми - не сказал, что он против таких Гран-при или считает решение неправильным.

Формула-1 - это глобальная индустрия. Как и любое правительство в мире, мы ищем способы перезапустить экономику, так как от этого зависят люди, семьи, ипотеки. То же самое относится к нашему чемпионату" - сказал он.

Напомним, что ранее Жан Беленюк поздравил мир с днем ​​борьбы.