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Льюис Хэмилтон скоро станет рыцарем
Пилоту будет присвоено соответствующее звание
Издание The Sun сообщает, что британский гонщик, пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон вскоре получит рыцарское звание.
Он попал в список граждан, которым будет присвоен соответствующий титул.
Напомним, что Хэмилтон недавно
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