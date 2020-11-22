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Льюис Хэмилтон скоро станет рыцарем

Автоспорт
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Пилоту будет присвоено соответствующее звание

Льюис Хэмилтон скоро станет рыцарем
UA-Футбол
Новина українською

Издание The Sun сообщает, что британский гонщик, пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон вскоре получит рыцарское звание.

Он попал в список граждан, которым будет присвоен соответствующий титул.

Напомним, что Хэмилтон недавно выиграл Гран-при Турции, и забронировал за собой статус победителя текущего сезона. Таким образом, он стал семикратным обладателем титула лучшего гонщика мира.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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