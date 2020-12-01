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Грожан впервые дал интервью после жесткой аварии

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Ромен чудом выжил

Грожан впервые дал интервью после жесткой аварии
Новина українською

Гонщик "Хааса" Ромен Грожан впервые рассказал, что он чувствовал, когда выбирался из горящего автомобиля после жёсткой аварии на Гран-при Бахрейна Формулы-1.

"Я не терял сознания. Видел, что мой визор полностью оранжевый, что вокруг меня пламя. Мне на ум пришёл инцидент с Ники Лаудой. Я не хотел закончить так же. Я должен был выбраться ради моих детей. Никогда не видел такой аварии в своей жизни — даже в Голливуде, такого не существует.

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Я оставался в огне 28 секунд, но казалось, что намного дольше, ведь я три раза пытался выбраться из монокока. Я смог освободиться от ремней безопасности, а рулевого колеса не было — вероятно, оно отлетело при ударе. В итоге мои руки были обожжены и я сильно растянул ногу — думал, что сломал её. После такого инцидента я счастлив, что жив.

Я больше боялся за своих близких, в первую очередь за моих детей, но также за своих папу и маму. Я особо не переживал за себя. Я видел, что смерть близко, и у меня не было другого варианта, кроме как выбраться оттуда.

Я хочу выступить в Абу-Даби и закончить свою историю в Ф-1 по-другому. Прежний Ромен Грожан никогда бы так не сказал, но если я выступлю в Абу-Даби, то буду рад, даже если финиширую 20-м!" — приводит слова Грожана LCI.

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В статье: Ромен Грожан
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