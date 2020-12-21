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Дзанарди, который столкнулся с грузовиком, идет на поправку

Автоспорт
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Гонщику восстановили лицо и слух

Дзанарди, который столкнулся с грузовиком, идет на поправку
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Алессандро Дзанарди идёт на поправку после тяжёлой аварии, в которую он попал летом, сообщает Сorriere della Sera. Как сообщает источник, хирурги полностью восстановили ему лицо. К спортсмену вернулись слух и зрение. В настоящий момент он не может разговаривать из-за трахеотомии, но подаёт знаки окружающим, что он всё понимает.

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Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.

В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.

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В статье: Алекс Дзанарди
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