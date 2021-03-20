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Себастьян Феттель: Мы все должны стремиться к лучшему миру и лучшему будущему
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал свое отношение к вопросу экологии и отказа от пластика. Его слова цитирует Motosport.com:
"Для меня обязательное присутствие немецкого флага - не вопрос гордости. Дизайн остался похожим, его основа та же, но, конечно, есть четкий месседж.
Команда давно сотрудничает с BWT, и речь не только о спонсорстве - они занимаются технологиями, которые сделают питьевую воду доступной там, где с этим проблемы. У меня дома тоже определенные технологии. Я больше не пользуюсь пластиковыми бутылками, чтобы избежать отходов от пластика.
"Формула-1" стремится к тому, чтобы снизить потребление пластика в паддоке. В последние пару лет я делаю все возможное. Я считаю, что решение есть, и компании вроде BWT работают над ними.
Мы все должны стремиться к лучшему мира и лучшего будущего. Самое главное - заниматься просвещением. Покрасить шлем в другой цвет - маленький шаг, но месседж увидят много, так что я рад, что вы заметили" - сказал он.
Напомним, что ранее Пьер Гасли
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