Себастьян Феттель: Мы все должны стремиться к лучшему миру и лучшему будущему

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал свое отношение к вопросу экологии и отказа от пластика. Его слова цитирует Motosport.com:

"Для меня обязательное присутствие немецкого флага - не вопрос гордости. Дизайн остался похожим, его основа та же, но, конечно, есть четкий месседж.

Команда давно сотрудничает с BWT, и речь не только о спонсорстве - они занимаются технологиями, которые сделают питьевую воду доступной там, где с этим проблемы. У меня дома тоже определенные технологии. Я больше не пользуюсь пластиковыми бутылками, чтобы избежать отходов от пластика.

"Формула-1" стремится к тому, чтобы снизить потребление пластика в паддоке. В последние пару лет я делаю все возможное. Я считаю, что решение есть, и компании вроде BWT работают над ними.

Мы все должны стремиться к лучшему мира и лучшего будущего. Самое главное - заниматься просвещением. Покрасить шлем в другой цвет - маленький шаг, но месседж увидят много, так что я рад, что вы заметили" - сказал он.