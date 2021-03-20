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Макс Ферстаппен: Я вовсе не считаю себя фаворитом
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о подготовке к предстоящему сезону и выделил своих фаворитов. Его слова цитирует Motosport:
"По данным видно, что делал "Мерседес". Они проезжали быстрейший круг с меньшей мощностью, а затем два круга не напрягались. А потом у них появлялись лишние полсекунды от двигателя. Так что, без сомнения, они быстрые.
В прошлом году они делали так же на некоторых гонках. В пятницу они говорили: "Да, у "Ред Булл" очень сильный болид". Но я в глубине души понимал, что это не так. А в субботу они возвращались и такие: "О, здорово!"
Я вовсе не считаю себя фаворитом. Если команда побеждает последние семь лет, создает такие доминирующие болиды, то она будет быстрой даже с худшим днищем. Я считаю фаворитом "Мерседес" - сказал он.
Напомним, что ранее Себастьян Феттель
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