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Макс Ферстаппен: Хэмилтон входит в число лучших пилотов Формулы-1 за всю историю

Автоспорт
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Признание величия соперника

Макс Ферстаппен: Хэмилтон входит в число лучших пилотов Формулы-1 за всю историю

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, кого считает лучшим гонщиком мира на данный момент. Его слова цитирует Autosport:

"Ох, сложный вопрос. Но здесь, разумеется, нужно отдать должное Льюису. Так как он всегда справлялся с задачей все эти годы, как отыгрывался, сколько гонок и титулов выиграл. Здесь Льюиса не обойти.

Но, разумеется, в Формуле-1 есть много других гонщиков - хороших, сильных гонщиков, которые тоже бы выглядели очень хорошо за рулем Mercedes.

Однако, Льюису нужно отдать должное за то, как ему порой удается побеждать в самых сложных ситуациях - например, на прошлогоднем Гран-при Турции. Там он очень здорово выступил. Так что да, безусловно, он входит в число лучших пилотов Формулы-1 за всю историю" - сказал он.

Напомним, что ранее Шарль Леклер получил подарок от Ferrari.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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