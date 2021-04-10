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Макс Ферстаппен: Хэмилтон входит в число лучших пилотов Формулы-1 за всю историю
Признание величия соперника
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, кого считает лучшим гонщиком мира на данный момент. Его слова цитирует Autosport:
"Ох, сложный вопрос. Но здесь, разумеется, нужно отдать должное Льюису. Так как он всегда справлялся с задачей все эти годы, как отыгрывался, сколько гонок и титулов выиграл. Здесь Льюиса не обойти.
Но, разумеется, в Формуле-1 есть много других гонщиков - хороших, сильных гонщиков, которые тоже бы выглядели очень хорошо за рулем Mercedes.
Однако, Льюису нужно отдать должное за то, как ему порой удается побеждать в самых сложных ситуациях - например, на прошлогоднем Гран-при Турции. Там он очень здорово выступил. Так что да, безусловно, он входит в число лучших пилотов Формулы-1 за всю историю" - сказал он.
Напомним, что ранее Шарль Леклер
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