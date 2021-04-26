В Формулу-1 добавлены три спринтерские гонки на сезон-2021

Формула-1 официально утвердила проведение трёх спринтерских гонок в сезоне-2021, сообщается на сайте Ф-1. Спринты пройдут на двух европейских этапах и одном Гран-при за пределами Европы.

"Я рад видеть, что Формула-1 ищет новые способы взаимодействия со своими фанатами и повышения зрелищности гоночных уик-эндов с помощью концепции спринтов. Это стало возможным благодаря постоянному сотрудничеству между ФИА, Формулой-1 и всеми командами. Ф-1 показывает себя сильнее, чем когда-либо, когда все заинтересованные стороны работают вместе. Многое было сделано для того, чтобы спортивные, технические и финансовые аспекты формата были справедливыми", — прокомментировал президент ФИА Жан Тодт.