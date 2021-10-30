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Льюис Хэмилтон: Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад

Автоспорт
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Комментарий одного из лучших пилотов мира

Льюис Хэмилтон: Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, считает ли текущий сезон самым сложным в своей карьере. Его слова цитирует GP Fans:

"Нет, я бы не сказал. Я думал обо всех чемпионатах, в которых участвовал с десяти лет, и было столько трудных моментов. В каком-то плане они все похожи, но в то же время уникальны.

В этом году все могло сложиться лучше – мы теряли очки. Мы не всегда действовали идеально, но пока живешь – учишься. У меня есть ощущение, что все происшедшее произошло не просто так. Мы многому научились.

Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад и говорить: "О, жаль, что я не поступил так". Чем больше зацикливаешься, тем больше ты сдерживаешь себя. А я иду вперед" – сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном возвращении Хонды в Формулу-1.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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