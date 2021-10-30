Льюис Хэмилтон: Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, считает ли текущий сезон самым сложным в своей карьере. Его слова цитирует GP Fans:

"Нет, я бы не сказал. Я думал обо всех чемпионатах, в которых участвовал с десяти лет, и было столько трудных моментов. В каком-то плане они все похожи, но в то же время уникальны.

В этом году все могло сложиться лучше – мы теряли очки. Мы не всегда действовали идеально, но пока живешь – учишься. У меня есть ощущение, что все происшедшее произошло не просто так. Мы многому научились.

Рефлексировать – это нормально, но я не хочу оглядываться назад и говорить: "О, жаль, что я не поступил так". Чем больше зацикливаешься, тем больше ты сдерживаешь себя. А я иду вперед" – сказал он.