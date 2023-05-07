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Перес о победе в квалификации: Мы просто перезагрузились
Комментарий пилота
Фото: Sportscasting
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал о
"Думаю, до начала квалификации это вообще был мой худший уикенд. Мне просто не удавалось понять, как исправить все то, что приводило к отставанию от Макса из Ferrari и не позволяло ехать быстрее.
И мы просто перезагрузились – перед квалификацией скорректировали регулировку, и машина явно ожила.
На таком асфальте, как здесь, важно использовать некоторые приемы, и мы вложили все в тот круг, который имел значение.
Сейчас я просто радуюсь. Никакого прессинга нет. Спасибо команде, которая проделала потрясающую работу.
Завтра у меня будет новая возможность. Да, при старте с поула нам есть что терять – но мы начнем борьбу, и я очень постараюсь порадовать этих замечательных болельщиков" – сказал он.
Напомним, что гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 по киевскому времени.
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