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Перес о победе в квалификации: Мы просто перезагрузились

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Перес о победе в квалификации: Мы просто перезагрузились

Фото: Sportscasting

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал о победе в квалификации очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Майами. Его слова цитирует motorsport:

"Думаю, до начала квалификации это вообще был мой худший уикенд. Мне просто не удавалось понять, как исправить все то, что приводило к отставанию от Макса из Ferrari и не позволяло ехать быстрее.

И мы просто перезагрузились – перед квалификацией скорректировали регулировку, и машина явно ожила.

На таком асфальте, как здесь, важно использовать некоторые приемы, и мы вложили все в тот круг, который имел значение.

Сейчас я просто радуюсь. Никакого прессинга нет. Спасибо команде, которая проделала потрясающую работу.

Завтра у меня будет новая возможность. Да, при старте с поула нам есть что терять – но мы начнем борьбу, и я очень постараюсь порадовать этих замечательных болельщиков" – сказал он.

Напомним, что гонка Гран-при Майами состоится сегодня, 7 мая, начало – в 22:30 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Серхио Перес
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