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Альпин не будет проводить тесты для Мика Шумахера
В Формуле-1 немец остается резервным пилотом "Мерседес"
Фото: Getty Images
В "Альпин" заявили, что Мик Шумахер не будет участвовать в тестах в Формуле 1. При этом немец будет представлять команду в гонках серии WEC.
Дело в том, что контракт Шумахера с "Альпин" предусматривает участие только в гонка на выносливость, тогда как в Формуле-1 Мик остается резервным пилотом "Мерседес".
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