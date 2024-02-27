  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альпин не будет проводить тесты для Мика Шумахера
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альпин не будет проводить тесты для Мика Шумахера

Автоспорт

В Формуле-1 немец остается резервным пилотом "Мерседес"

Альпин не будет проводить тесты для Мика Шумахера

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В "Альпин" заявили, что Мик Шумахер не будет участвовать в тестах в Формуле 1. При этом немец будет представлять команду в гонках серии WEC.

Дело в том, что контракт Шумахера с "Альпин" предусматривает участие только в гонка на выносливость, тогда как в Формуле-1 Мик остается резервным пилотом "Мерседес".

Ранее сообщалось, что в "Макларен" готовы помочь Мику Шумахеру пройти тесты в Формуле-1.

По теме
yellow-arrow
Жак Вильнёв: Это бизнес, Хэмилтон ничего не должен Мерседесу
yellow-arrow
Хюлькенберг: Начну сезон, посмотрим, какие возможности откроются
yellow-arrow
Вольф назвал пилота, который может заменить Хэмилтона в 2025 году
формула-1 Мик Шумахер Альпин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости