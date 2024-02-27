Альпин не будет проводить тесты для Мика Шумахера

В "Альпин" заявили, что Мик Шумахер не будет участвовать в тестах в Формуле 1. При этом немец будет представлять команду в гонках серии WEC.

Дело в том, что контракт Шумахера с "Альпин" предусматривает участие только в гонка на выносливость, тогда как в Формуле-1 Мик остается резервным пилотом "Мерседес".