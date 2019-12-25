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Киев-Баскет просмотрит разыгрывающего из Канады

Баскетбол
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Вице-чемпион Суперлиги пригласил легионера на просмотр.

Киев-Баскет просмотрит разыгрывающего из Канады
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На временной основе к Киев-Баскету присоединился канадский разыгрывающий Марек Классен, сообщает официальная страница клуба в Facebook.

Просмотр Классена продлится до 10 января, после чего главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис совместно с руководством клуба примет решение по полноценному контракту для 27-летнего игрока.

Классен в прошлом сезоне выступал в Канаде (Фрейзер Велли Бендитс) и засветился во втором дивизионе чемпионата Турции (Сокар Петкимспор).

Всего в сезоне 2018-2019 новичок Киев-Баскета отыграл 47 матчей, набирая в среднем за игру по 12,3 очка, 3,1 подбора и 6,0 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Харьковские Соколы вернули в Суперлигу результативного американца.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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