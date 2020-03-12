НБА приостановлена из-за вируса у игрока Юты. Он успел сыграть пять матчей после заражения

Национальная баскетбольная ассоциация официально приостановила сезон-2019/20 из-за положительного теста на коронавирус, который дал 27-летний центровой "Юты" Руди Гобер. Через некоторое время вирус был обнаружен и у его одноклубника Эммануэля Мудиайя.

Об этом стало известно прямо перед сегодняшним матчем "Юты" в гостях у "Оклахома-Сити". Встреча была отменена, а сразу после этого НБА выступила с заявлением, что остаток сезона отложен на неопределенный срок.

Игроки пяти команд, против которых "Юта" Гобера играла в последние 10 дней, отправлены на двухнедельный карантин. Это "Кливленд", "Нью-Йорк", "Бостон", "Детройт" и "Торонто".

Интересно, что еще в понедельник Руди Гобер в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S — Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020

Отметим, что накануне Дональд Трамп приостановил на месяц допуск в США визитеров из Европы. Исключение сделано только для Великобритании.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. В среду был отменен матч "Манчестер Сити" - "Арсенал", так как канониры контактировали с президентом "Олимпиакоса" после игры Лиги Европы, у которого также обнаружили вирус.