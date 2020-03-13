Сезон в НБА может возобновиться через 30 дней

Накануне НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера объявила о приостановке регулярного чемпионата. Многие клубы лиги, включая Детройт украинца Святослава Михайлюка, ушли на двухнедельный карантин.

"Мы пришли к тому, что приостановка сезона продлится как минимум 30 дней. Мы хотим задать некий вектор для игроков, команд и болельщиков.

Если мы пропустим месяц или даже шесть недель, мы все еще можем возобновить сезон. В таком случае финал может пройти в июле. Но сейчас преждевременно что-то говорить", - цитирует Сильвера ESPN.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус обнаружили у еще одного игрока Юты.