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Пустовому существенно урезали зарплату в Барселоне

Баскетбол
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Все из-за пандемии коронавируса.

Пустовому существенно урезали зарплату в Барселоне
Новина українською

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivо, каталонская Барселона с 13 марта платит игрокам только 30% от сумм, прописанных в их контрактах.

После возобновления сезона баскетболисты Барселоны, включая украинского центрового Артема Пустового, снова будут получать зарплаты в полном объеме.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сокращение зарплат ждет и менеджеров в НБА.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона коронавирус
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