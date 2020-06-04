Неожиданно. Ягупова продолжит карьеру в России

Алина Ягупова, самый ценный игрок сезона в Евролиге, покидает турецкий Фенербахче и отправляется в Россию. Как сообщает Eurobasket.com, украинка подпишет контракт с новосибирским Динамо.

В новом клубе компанию Ягуповой составит еще один игрок сборной Украины. Речь Людмиле Науменко, которая в сезоне 2019-2020 выступала в турецкой Чукурове.

Ягупова в прошлом сезоне в матчах чемпионата Турции в среднем за игру набирала по 18,9 очка, 5,0 подбора и 4,2 передачи. В Евролиге статистика Алины была еще более впечатляющей – 21,3 очка, 5,7 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч.

Ранее Алина Ягупова заявила, что ей ежегодно поступают предложения от клубов женской НБА.