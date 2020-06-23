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БК Запорожье усилился чемпионом Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Третий новичок в команде.

БК Запорожье усилился чемпионом Суперлиги
Новина українською

Запорожцы посредством официального сайта клуба объявили о подписании годичного контракта с опытным украинским форвардом Александром Сизовым.

Сизов в прошлом сезоне стал чемпионом Суперлиги в составе БК Днепр. Также Александр с клубом из одноименного города дважды выигрывал Кубок страны.

С 2009 года Сизов в Украине поиграл в БК Грифоны, БК Химик, МБК Николаев, БК Черкасские Мавпы и БК Днепр.

Всего на клубном уровне в Суперлиге новичок Запорожья отыграл 364 матча, набирая в среднем за игру по 6,0 очка и 4,0 подбора.

БК Запорожье в сезоне 2019-2020 в Суперлиге заняло 8-е место, опередив только Харьковских Соколов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что запорожцы подписали двух украинцев.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье Александр Сизов
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