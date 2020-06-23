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БК Запорожье усилился чемпионом Суперлиги
Третий новичок в команде.
Запорожцы посредством официального сайта клуба объявили о подписании годичного контракта с опытным украинским форвардом Александром Сизовым.
Сизов в прошлом сезоне стал чемпионом Суперлиги в составе БК Днепр. Также Александр с клубом из одноименного города дважды выигрывал Кубок страны.
С 2009 года Сизов в Украине поиграл в БК Грифоны, БК Химик, МБК Николаев, БК Черкасские Мавпы и БК Днепр.
Всего на клубном уровне в Суперлиге новичок Запорожья отыграл 364 матча, набирая в среднем за игру по 6,0 очка и 4,0 подбора.
БК Запорожье в сезоне 2019-2020 в Суперлиге заняло 8-е место, опередив только Харьковских Соколов.
Ранее UA-Футбол сообщал, что запорожцы подписали двух украинцев.