Черкасские Мавпы сохранили легионера из Боснии

Клуб из Черкасс на официальном уровне объявил о заключении нового контракта с боснийским форвардом Сеадом Хаджифейзовичем, для которого сезон 2020-2021 станет вторым в Суперлиге.

Хаджифейзович мощно провел свой первый сезон в Украине. Босниец в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 16,6 очка, что позволило ему войти в топ-5 бомбардиров чемпионата и стать вторым самым эффективным игроком в своей команде.

Черкасские Мавпы в сокращенном сезоне 2019-2020 в Суперлиге заняли шестое место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что лучший бомбардир Суперлиги уехал в Данию.