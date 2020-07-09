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БК Днепр получил четырех потенциальных соперников по Лиге чемпионов

Баскетбол
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Свою судьбу команда Дениса Журавлева узнает на следующей неделе.

БК Днепр получил четырех потенциальных соперников по Лиге чемпионов
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ФИБА представила состав корзин перед жеребьевкой квалификации Лиги чемпионов сезона 2020-2021.

Чемпион Суперлиги БК Днепр попал в четвертую корзину, а компанию украинскому клубу составляют Лондон Лайонс (Великобритания), Спортинг (Португалия) и Монс (Бельгия).

Соперником Днепра в первом раунде квалификации станет Анвил (Польша), Нептунас (Литва), Фрибург (Швейцария) или Гронинген (Нидерланды).

Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов состоится 15 июля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Днепр продлил контракт с ключевым защитником.

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В статье: БК Днепр Лига чемпионов по баскетболу
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