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ФИБА допустила БК Прометей к еврокубкам

Баскетбол
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Клуб из Каменского сыграет в Кубке Европы ФИБА.

ФИБА допустила БК Прометей к еврокубкам
Новина українською

О допуске Прометея к Кубку Европы ФИБА 2020-2021 в Facebook сообщил президент клуба Владимир Дубинский.

"Сегодня получили официальное письмо от FIBA Europe, подтверждающее то, что заявки БК Прометей на участие мужской и женской баскетбольных команд в еврокубковых турнирах 2020/2021 приняты!

17 августа в 11:00 состоится жеребьевка среди женских команд, а 18 августа в 11:00 пройдёт жеребьёвка мужских команд и мы узнаём наших соперников.

Согласно предварительной информации, первые кубковые игры в Европе наши команды проведут 23-24 сентября", - написал Дубинский.

Домашние матчи в Кубке Европы ФИБА Прометей планирует играть на своей арене СК Прометей. Резерв – запорожский ДС Юность.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Прометей усилился центровым сборной Украины.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Кубок Европы ФИБА
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