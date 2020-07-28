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БК Тернополь подписал украинского центрового

Баскетбол
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Очередной новичок в лагере дебютантов Суперлиги.

БК Тернополь подписал украинского центрового
Новина українською

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, сезон 2019-2020 с БК Тернополь проведет 29-летний украинский центровой Максим Сандул, который стал пятым новобранцем клуба после перехода в Суперлигу.

Сандул прошлый сезон провел в БК Запорожье. В матчах чемпионата Украины центровой в среднем за игру набирал по 4,8 очка и 5,1 подбора.

В Украине Сандул известен по выступлениям в Киев-Баскете и Будивельнике. Также украинец поиграл в испанской Манресе и польской Тварде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Тернополь усилился американским форвардом.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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