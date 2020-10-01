Американский легионер Одессы выбыл на месяц. Ему сломали челюсть в драке

Главный тренер БК Одесса Олег Юшкин сообщил, что американский бигмен Баден Джаксен выбыл из строя на четыре недели.

У Джаксена после контрольного матча против БК Тернополь диагностировали перелом челюсти. Травму американец получил в результате драки с центровым Тернополя Максимом Сандулом.

Джаксен не поможет Одессе в матчах Финала четырех Кубка Украины и пропустит старт нового сезона в Суперлиге.

Что касается еще одного американца одесситов Дрю Брендона, то накануне он прибыл в расположение команды и может сыграть в Финале четырех Кубка Украины.