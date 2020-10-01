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Американский легионер Одессы выбыл на месяц. Ему сломали челюсть в драке
Последствия инцидента в контрольном матче
Главный тренер БК Одесса Олег Юшкин сообщил, что американский бигмен Баден Джаксен выбыл из строя на четыре недели.
У Джаксена после контрольного матча против БК Тернополь диагностировали перелом челюсти. Травму американец получил
Джаксен не поможет Одессе в матчах Финала четырех Кубка Украины и пропустит старт нового сезона в Суперлиге.
Что касается еще одного американца одесситов Дрю Брендона, то накануне он прибыл в расположение команды и может сыграть в Финале четырех Кубка Украины.