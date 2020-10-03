Химик в овертайме дожимает Киев-Баскет и выходит в финал Кубка Украины

Во втором полуфинальном матче Кубка Украины по баскетболу между собой сошлись команды БК "Химик" и "Киев-Баскет". Победу в битве за финал добыли подопечные Виталия Степановского.

Кубок Украины. 1/2 финала

Южный, СК Олимп

"Химик" - "Киев-Баскет"

76:68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)

"Химик" : Рябчук 2, Ковляр 2, Мироненко 2, Войналович 0 + 2 блок-шота, Нельсон 28 + 11 подборов + 4 потери - старт; Салливан 23 + 14 подборов + 3 блок-шота, Зотов 17 Марченко 2, Вашингтон.

"Киев-Баскет" : Месси 15, Крутоус 3, Близнюк 2 + 6 подборов, Джейкобс 14 + 11 подборов + 3 блок-шота, Коренюк 6 + 5 подборов - старт; Павлов 14 + 5 подборов, Янг 8 + 4 передачи, Мишула 6, Сахнюк, Ковалев.