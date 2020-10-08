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Будивельник договорился с украинским защитником
Очередной новичок для киевлян
Будивельник на клубной странице в Facebook сообщил о заключении контракта с 29-летним защитником Романом Козловым, который ранее представлял Харьковских Соколов.
В прошлом сезоне Козлов в рамках Суперлиги в среднем за игру набирал по 8,2 очка, 1,1 передачи и 1,0 подбора.
Помимо Козлова к Будивельнику на этой неделе присоединились два легионера из США – тяжелый форвард Брайс Джонсон и атакующий защитник Реджи Джонсон.
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