Будивельник договорился с украинским защитником

Будивельник на клубной странице в Facebook сообщил о заключении контракта с 29-летним защитником Романом Козловым, который ранее представлял Харьковских Соколов.

В прошлом сезоне Козлов в рамках Суперлиги в среднем за игру набирал по 8,2 очка, 1,1 передачи и 1,0 подбора.

Помимо Козлова к Будивельнику на этой неделе присоединились два легионера из США – тяжелый форвард Брайс Джонсон и атакующий защитник Реджи Джонсон.