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Будивельник договорился с украинским защитником

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной новичок для киевлян

Будивельник договорился с украинским защитником
Новина українською

Будивельник на клубной странице в Facebook сообщил о заключении контракта с 29-летним защитником Романом Козловым, который ранее представлял Харьковских Соколов.

В прошлом сезоне Козлов в рамках Суперлиги в среднем за игру набирал по 8,2 очка, 1,1 передачи и 1,0 подбора.

Помимо Козлова к Будивельнику на этой неделе присоединились два легионера из США – тяжелый форвард Брайс Джонсон и атакующий защитник Реджи Джонсон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Будивельник подписал американского защитника.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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