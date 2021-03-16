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Названа символическая сборная Суперлиги
В нее попали игроки Днепра, Будивельника, Черкаских Мавп, Прометея и Химика
На прошлой неделе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно 10 матчей. По результатми этих поединков была определена символическая сборная тура, в которую вошли представители пяти разных клубов:
Символическая сборная Суперлиги Париматч 11-14 марта
Иссуф Санон, Владимир Конев, Брайс Джонсон, Шон Эванс, Тайрел Нельсон.
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Источник:ФБУ
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