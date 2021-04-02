Финал Кубка Украины пройдет без зрителей

Федерация баскетбола Украины официально сообщила, что финальный матч Кубка Украины между Будивельником и Черкасскими Мавпами состоится при пустых трибунах.

В Запорожье с 3 января по решению городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усиливают карантин. Помимо других ограничений запрещается проведение массовых мероприятий.

Финал Кубка Украины по баскетболу пройдет 4 апреля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.