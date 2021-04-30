Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 12 очков, но это не помогло Оклахоме
Святослав пятый по результативности в составе своей команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, 30 апреля "Оклахома-Сити Тандер", за которую выступает украинец Святослав Михайлюк, принимала "Нью Орлеан Пеликанс".
Особой борьбы в матче не получилось - гости почти сразу захватили инициативу и не отдали ее до завершения поединка. Финальная сирена зафиксировала победу пеликанов со счетом 95:109.
Михайлюк провел на паркете 18 минут. За это время он набрал 12 очков, реализовав два из пяти трехочковых бросков, также он забросил два со средней дистанции и реализовал два штрафных броска. Показатель плюс / минус очков Святослава составляет -8.
Добавим, что "Оклахома" занимает 13 место на Западе и имеет призрачные шансы на попадание в плей-офф.
Напомним, вчера Алексей Лень стал одним из самых результативных игроков в матче "Вашингтона" с "Лос-Анджелес Лейкерс".
Популярное сейчас
- Ман Юнайтед разгромил Рому, Эмери мстит Арсеналу, Барса проиграла Гранаде. Главные новости за 29 апреля
- Лига Европы. Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Хорошо, что не 7:1
- Вильярреал - Арсенал 2:1. Обзор матча, видео голов
- Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО