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Михайлюк набрал 12 очков, но это не помогло Оклахоме

Баскетбол
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Святослав пятый по результативности в составе своей команды

Михайлюк набрал 12 очков, но это не помогло Оклахоме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на пятницу, 30 апреля "Оклахома-Сити Тандер", за которую выступает украинец Святослав Михайлюк, принимала "Нью Орлеан Пеликанс".

Особой борьбы в матче не получилось - гости почти сразу захватили инициативу и не отдали ее до завершения поединка. Финальная сирена зафиксировала победу пеликанов со счетом 95:109.

Михайлюк провел на паркете 18 минут. За это время он набрал 12 очков, реализовав два из пяти трехочковых бросков, также он забросил два со средней дистанции и реализовал два штрафных броска. Показатель плюс / минус очков Святослава составляет -8.

Добавим, что "Оклахома" занимает 13 место на Западе и имеет призрачные шансы на попадание в плей-офф.

Напомним, вчера Алексей Лень стал одним из самых результативных игроков в матче "Вашингтона" с "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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