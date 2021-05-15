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НБА. Данк Леня - в ТОП 3 лучших моментов тура. Видео
Действительно шикарное завершение
фото - nba.com/wizards/
Данк украинского центрового "Вашингтона" Алексея Леня в матче против "Кливленда" занял второе место среди лучших моментов прошлого тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Видео:
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