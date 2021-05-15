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НБА. Данк Леня - в ТОП 3 лучших моментов тура. Видео

Баскетбол
(1 голосов)

Действительно шикарное завершение

НБА. Данк Леня - в ТОП 3 лучших моментов тура. Видео

фото - nba.com/wizards/

UA-Футбол
Новина українською

Данк украинского центрового "Вашингтона" Алексея Леня в матче против "Кливленда" занял второе место среди лучших моментов прошлого тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео:

Результаты тура НБА

Результаты тура НХЛ

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В статье: Алексей Лень НБА
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