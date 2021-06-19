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НБА. Клипперс впервые в истории вышли в финал Конференции, Филадельфия победила Атланту

Баскетбол
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Результаты матчей плей-офф

НБА. Клипперс впервые в истории вышли в финал Конференции, Филадельфия победила Атланту

UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 июня состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

НБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций

"Атланта" - "Филадельфия"

99 - 104 (29-22; 22-25; 25-33; 23-24)

Счет в серии: 3-3

"Клипперс" - "Юта"

131 - 119 (31-33; 19-39; 41-22; 40-25)

Счет в серии: 4-2

Стоит отметить, что "Клипперс" впервые в клубной истории вышли в финал конференции. С момента основания лучшим результатом клуба был выход в полуфинал конференции.

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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