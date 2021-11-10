Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йокича дисквалифицировали на один матч за стычку в матче с Майами
Могло быть и хуже
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
НБА объявила о дисциплинарных мерах после инцидента в матче регулярного чемпионата между Денвером и Майами (113:96).
Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках
Никола Йокич за удар Маркиффа Морриса был дисквалифицирован на один матч. Пропуск поединка с Индианой будет стоить действующему MVP НБА потери свыше 210 тысяч долларов зарплаты.
Моррис за умышленный фол оштрафован на 50 тысяч долларов, а его одноклубник Джимми Батлер получил 30 тысяч долларов штрафа за попытку устроить драку с Йокичем.
Популярное сейчас
- Полноценный трансфер и аренда. Два игрока сборной могут оказаться в Дженоа
- Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще одного лидера перед матчем с Украиной
- Требуют заоблачные деньги. У Динамо срывается трансфер вингера Бока Хуниорс
- Йокич ударил форварда Майами после фола. Его унесли на носилках
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО