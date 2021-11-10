Йокича дисквалифицировали на один матч за стычку в матче с Майами

НБА объявила о дисциплинарных мерах после инцидента в матче регулярного чемпионата между Денвером и Майами (113:96).

Никола Йокич за удар Маркиффа Морриса был дисквалифицирован на один матч. Пропуск поединка с Индианой будет стоить действующему MVP НБА потери свыше 210 тысяч долларов зарплаты.

Моррис за умышленный фол оштрафован на 50 тысяч долларов, а его одноклубник Джимми Батлер получил 30 тысяч долларов штрафа за попытку устроить драку с Йокичем.