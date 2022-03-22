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Баскетбольная Евролига окончательно исключила российские команды из соревнований
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Фото: www.euroleaguebasketball.net
Евролига Turkish Airlines приняла решение об исключении российских команд из баскетбольного первенства, а также кубка 7DAYS Cup, сообщает официальный сайт турнира.
Евролига в пресс-релизе заявляет о следующих принятых решениях в связи с отсутствием благоприятного развития ситуации с войной в Украине:
"1. Отменить участие команд Российской Федерации как в Евролиге Турецких Авиалиний ("ЦСКА" Москва, "УНИКС" Казань, "Зенит" Санкт-Петербург), так и в Еврокубке 7DAYS ("Локомотив-Кубань" Краснодар) на сезон 2021-22, так как ситуация в Украине не изменилась. развивалась в благоприятном ключе.
2. Как было объявлено после заседания Исполнительного совета акционеров ECA, которое состоялось 28 февраля 2022 г., все результаты игр регулярного сезона против российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка", – говорится в официальном заявлении.
Прошлые три недели войны участие российских команд в Евролиге и Еврокубке было приостановлено, это постановило соответствующее заседание 28 февраля.
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