  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Даллас наконец-то победил Голден Стейт и продолжил финальную серию Запада
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Даллас наконец-то победил Голден Стейт и продолжил финальную серию Запада

Баскетбол
(1 голосов)

Маверикс размочили счет

НБА: Даллас наконец-то победил Голден Стейт и продолжил финальную серию Запада

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на среду, 25 мая, состоялся очередной матч финала Западной конференции Национальной Баскетбольной Ассоциации – "Даллас Маверикс" должен был побеждать на своей площадке, чтобы избежать полного разгрома.

И техасцам это удалось. Под руководством Луки Дончича они прервали доминирование воинов. Определяющей стала вторая четверть, в которой хозяевам удалось оторваться на 15 очков, а в третьей "Даллас" еще больше нарастил преимущество. Последнюю 12-минутку "Голден Стейт" выиграл 20:39, но этого было мало для общего успеха – 119:109 в итоге в пользу "Маверикса".

Дончичу не хватило одного паса до трипл-дабла – на этот раз на его счету 30 очков, 14 подборов и 9 результативных передач. Нельзя не отметить Реджи Буллока, реализовавшего 6 трехочковых из 10-ти попыток. Лучшим у "Голден Стейта" стал Стеф Карри, у которого "скромные" 20 баллов.

Так что счет в серии стал 3:1 в пользу "Голден Стейт". Следующий матч уже в Сан-Франциско состоится в ночь на пятницу.

НБА. Финал Западной конференции

"Даллас Маверикс" – "Голден Стейт Уорриорз" 119:109

ДМ: Дончич – 30, Финни-Смит – 23, Буллок – 18, Брюнсон – 15, Клебер – 13

ГС: Карри – 20, Куминга – 17, Пул – 14, Виггинс – 13, Томпсон – 12

Напомним, что на Востоке после четырех матчей между "Бостоном" и "Майами" ничья 2:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде