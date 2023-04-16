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Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов

Баскетбол
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Неплохая игра от украинца

Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 апреля состоялись первые матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Выступающий за "Сакраменто" украинский центровой Алексей Лень сыграл на площадке 12,55 минут. За это время наш соотечественник успел заработать 4 очка и 7 подборов.

Впервые в своей карьере Лень поставил блок-шот в матчах плей-офф. И это вышло действительно мощно.

По числу сыгранных минут в матчах плей-офф Алексей получил второй показатель за карьеру. Также никогда раньше на такой игровой стадии украинец не делал столько подборов (7 – новый персонал бест).

По показателю +- Лень завершил матч с цифрой 10, что также стало его новым личным рекордом.

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В статье: Алексей Лень плей-офф НБА
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