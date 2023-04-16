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Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов
Неплохая игра от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 апреля состоялись первые матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Выступающий за "Сакраменто" украинский центровой Алексей Лень сыграл на площадке 12,55 минут. За это время наш соотечественник успел заработать 4 очка и 7 подборов.
Впервые в своей карьере Лень поставил блок-шот в матчах плей-офф. И это вышло действительно мощно.
По числу сыгранных минут в матчах плей-офф Алексей получил второй показатель за карьеру. Также никогда раньше на такой игровой стадии украинец не делал столько подборов (7 – новый персонал бест).
По показателю +- Лень завершил матч с цифрой 10, что также стало его новым личным рекордом.
Alex Len sends it back!— NBA (@NBA) April 16, 2023
SAC/GSW going back-and-forth on ABC.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/w6YPjlKLzP
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