Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов

В ночь с 15 на 16 апреля состоялись первые матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Выступающий за "Сакраменто" украинский центровой Алексей Лень сыграл на площадке 12,55 минут. За это время наш соотечественник успел заработать 4 очка и 7 подборов.

Впервые в своей карьере Лень поставил блок-шот в матчах плей-офф. И это вышло действительно мощно.

По числу сыгранных минут в матчах плей-офф Алексей получил второй показатель за карьеру. Также никогда раньше на такой игровой стадии украинец не делал столько подборов (7 – новый персонал бест).

По показателю +- Лень завершил матч с цифрой 10, что также стало его новым личным рекордом.

Alex Len sends it back!



SAC/GSW going back-and-forth on ABC.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/w6YPjlKLzP