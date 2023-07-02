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Лень остается в Сакраменто, известны условия контракта
Продолжит выступать за команду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень договорился о продолжении сотрудничества с клубом.
Новый контракт рассчитан на 1 год, а сумма сделки составляет 3,2 миллиона долларов. Отметим, что предстоящий сезон станет для Алексея уже 11-м в Национальной баскетбольной ассоциации.
В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей, в среднем за поединок он зарабатывал 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста.
В плей-офф украинец провел 7 матчей серии против "Голден Стейт", набирая 2,7 очка за игру.
Напомним, что перед завершающим днем Европейских игр Украина
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