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Лень остается в Сакраменто, известны условия контракта

Баскетбол
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Продолжит выступать за команду

Лень остается в Сакраменто, известны условия контракта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень договорился о продолжении сотрудничества с клубом.

Новый контракт рассчитан на 1 год, а сумма сделки составляет 3,2 миллиона долларов. Отметим, что предстоящий сезон станет для Алексея уже 11-м в Национальной баскетбольной ассоциации.

В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей, в среднем за поединок он зарабатывал 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста.

В плей-офф украинец провел 7 матчей серии против "Голден Стейт", набирая 2,7 очка за игру.

Напомним, что перед завершающим днем Европейских игр Украина идет третьей в медальном зачете.

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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