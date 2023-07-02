Лень остается в Сакраменто, известны условия контракта

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень договорился о продолжении сотрудничества с клубом.

Новый контракт рассчитан на 1 год, а сумма сделки составляет 3,2 миллиона долларов. Отметим, что предстоящий сезон станет для Алексея уже 11-м в Национальной баскетбольной ассоциации.

В прошлом сезоне Лень сыграл 26 матчей, в среднем за поединок он зарабатывал 1,7 очка, 2,3 подбора и 0,5 ассиста.

В плей-офф украинец провел 7 матчей серии против "Голден Стейт", набирая 2,7 очка за игру.