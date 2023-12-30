  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам

Баскетбол
Обновлено

Позитив в игре украинца

Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам

http://throughthephog.com/ throughthephog

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк помог своей команде в матче регулярного чемпионата НБА победить "Торонто".

Наш спортсмен заработал в поединке 5 очков, повторив свой лучший результат в сезоне. Также в активе украинца 1 подбор и 1 передача за 7 минут игры на площадке.

Всего за сезон Михайлюк принимал участие в 12 матчах своей команды, в среднем записывая в свой актив 1,9 очка, 0,8 подбора и 0,4 передачи за игру.

ТОП 10 лучших моментов тура НБА

По теме
yellow-arrow
Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Атланта уступает Сакраменто
yellow-arrow
Старый Луцк подписал контракт с легионером
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости