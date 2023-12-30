Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам

Украинский форвард "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк помог своей команде в матче регулярного чемпионата НБА победить "Торонто".

Наш спортсмен заработал в поединке 5 очков, повторив свой лучший результат в сезоне. Также в активе украинца 1 подбор и 1 передача за 7 минут игры на площадке.

Всего за сезон Михайлюк принимал участие в 12 матчах своей команды, в среднем записывая в свой актив 1,9 очка, 0,8 подбора и 0,4 передачи за игру.