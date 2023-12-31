Детройт не установил антирекорд НБА, выиграв первый матч за последние 29 поединков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт" победил в матче регулярного чемпионата, обыграв "Торонто" со счетом 129-127.

Результаты тура НБА

Эта победа стала первой для "Пистонс" за последние 29 поединков. Команда была в шаге от установления нового антирекорда чемпионата. После 28 поражений "Детройт" сравнялся с показателями "Филадельфии" сезона 2014/2015 и 2015/2016.

Сейчас команда Монти Уильямса идет последней на Востоке с результатом 3 победы и 29 поражений.