  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Детройт не установил антирекорд НБА, выиграв первый матч за последние 29 поединков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Детройт не установил антирекорд НБА, выиграв первый матч за последние 29 поединков

Баскетбол
Обновлено

В шаге от пропасти

Детройт не установил антирекорд НБА, выиграв первый матч за последние 29 поединков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт" победил в матче регулярного чемпионата, обыграв "Торонто" со счетом 129-127.

Результаты тура НБА

Эта победа стала первой для "Пистонс" за последние 29 поединков. Команда была в шаге от установления нового антирекорда чемпионата. После 28 поражений "Детройт" сравнялся с показателями "Филадельфии" сезона 2014/2015 и 2015/2016.

Сейчас команда Монти Уильямса идет последней на Востоке с результатом 3 победы и 29 поражений.

Результаты тура НХЛ

По теме
yellow-arrow
НБА. Детройт наконец-то побеждает, Голден-Стейт уступают Даллас
yellow-arrow
Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам
yellow-arrow
Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
НБА Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости