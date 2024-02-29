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Леброн Джеймс уже в ближайшем матче может установить рекорд по количеству набранных очков

Баскетбол
Обновлено

Баскетболисту не хватает 40 очков

Леброн Джеймс уже в ближайшем матче может установить рекорд по количеству набранных очков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в скором времени может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.

На данный момент игроку не хватает всего 40 очков для достижения этой отметки.

В ближайшем матче "Лейкерс" встретятся с "Вашингтон Уизардс".

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ЛеБрон Джеймс
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