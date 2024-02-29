Леброн Джеймс уже в ближайшем матче может установить рекорд по количеству набранных очков

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в скором времени может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.

На данный момент игроку не хватает всего 40 очков для достижения этой отметки.

В ближайшем матче "Лейкерс" встретятся с "Вашингтон Уизардс".