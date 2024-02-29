Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс уже в ближайшем матче может установить рекорд по количеству набранных очков
Баскетболисту не хватает 40 очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в скором времени может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.
На данный момент игроку не хватает всего 40 очков для достижения этой отметки.
В ближайшем матче "Лейкерс" встретятся с "Вашингтон Уизардс".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Жироне интересен еще один футболист сборной Украины
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Лука Дончич повторил уникальное достижение в НБА
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн