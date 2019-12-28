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Пидручный и Меркушина начнут Рождественскую гонку под шестым номером

Биатлон
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Наши будуть стартовать на третьей линии

Пидручный и Меркушина начнут Рождественскую гонку под шестым номером
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина начнут гонку с массовым стартом на турнире World Challenge Team 2019 в немецком Гельзенкирхене под номером шесть.

Фото стартового биба наш биатлонист разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный и Меркушина начнут Рождественскую гонку под шестым номером - изображение 1

Напомним, что Рождественская гонка начнется сегодня вечером в 19:05.

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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Рождественская гонка
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