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Пидручный и Меркушина начнут Рождественскую гонку под шестым номером
Наши будуть стартовать на третьей линии
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина начнут гонку с массовым стартом на турнире World Challenge Team 2019 в немецком Гельзенкирхене под номером шесть.
Фото стартового биба наш биатлонист разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Рождественская гонка начнется сегодня вечером в 19:05.
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