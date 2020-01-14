Блашко выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Блашко из-за небольшой простуды пропустила последний этап Кубка мира в Оберхофе.

"Заболела неожиданно. Возможно, иммунитет снизился, или через адаптацию. Уже удалось восстановиться, тренируюсь.

Решили гонки не бежать, ведь у нас хватает спортсменок, чтобы закрыть квоту. Готовимся к Рупольдингу", - рассказала Блашко.

Дарья Блашко в общем зачете Кубка мира занимает 40-е место. На этапе Кубка мира в Анси натурализованная украинка в гонке преследования финишировала на рекордной в карьере 17-й позиции.

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.

Ранее UA-Футбол подвел итоги этапа Кубка мира в Оберхофе.