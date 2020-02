Биатлон онлайн текстовая трансляция чемпионата мира. Женский масс-старт в Антхольце. LIVE

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта в рамках чемпионата мира в Антхольце. 30 лучших биатлонисток современности, включая украинку Елену Пидгрушную, гонку на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнут в 13:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями заключительной женской гонки на чемпионате мира в Италии можно вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для оперативного получения информации о ходе масс-старта вам нужно периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

На UA-Футбол всегда доступны самые актуальные и интересные новости из мира биатлона. Также смотрите полный календарь Кубка мира и общий зачет Кубка мира у мужчин и женщин.

Полный старт-лист масс-старта

Онлайн

13:32. Старт гонки. Обошлось без инцидентов.

Here is the start list of 30 women who will battle for the last women awards today in #antholz2020. Make sure to follow your favourites live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/uxMVZPHqnV — IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020

13:30. Гонка стартовала!

Ориентировочно через 35 минут мы узнаем имя чемпионки мира в масс-старте.

13:20. У Елены Пидгрушной с масс-стартами на чемпионатах мира дела обстоят не очень. Украинка свой лучший результат в карьере в этой дисциплине показала 7 лет назад в Нове Место, когда с двумя промахами заняла 11-е место.

13:10. Марте Олсбю-Ройселанд в Антхольце в каждой гонке оказывалась на подиуме. На счету норвежки четыре золота (спринт, смешанная эстафета, сингл-микст и классическая эстафета) и две бронзы в преследовании и индивидуальной гонке. Сегодня она может стать автором уникального рекорда. Если конечно финиширует в топ-3.

Marte Olsbu Roeiseland shows incredible results in #antholz2020. She already took medal in every competition; will it be one more today? Let’s find out live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/3jAkMeT6ME — IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020

13:05. Статус действующей чемпионки мира в масс-старте сегодня будет защищать Доротея Вирер. Лидер Кубка мира в Антхольце уже взяла золото в преследовании и индивидуальной гонке. Ждем хет-трик?

Yellow bib @Fisiofficial Dorothea Wierer was amazingly good yesterday in the women relay. Can she show this form today in the last #antholz2020 competition and defend her title? You can check it out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Kj4to61DDH — IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020

12:30. UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию масс-старта на ЧМ-2020 в Антхольце. Биатлонистки уйдут на дистанцию ровно через час – в 13:30 по Киеву.