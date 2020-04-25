Дмитрий Пидручный: В мужской сборной Украины смена поколений состоялась лучше, чем в женской

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью tribuna.ua рассказал о смене поколений в команде.

"В мужской сборной смена поколений удалась проще, чем у женщин. Санитра хорошо подготовил молодых спортсменов, которые к нам подтягиваются. Будет не так страшно, если я Прима или Семенов завершим карьеры. Через пару лет ребята подтянутся.

Другой вопрос, что за Лесюком, Дудченко и Доценко уже никого нет - в этом году юниоры очень плохо выступили. Там большая пропасть. Надо готовить. Это показатель того, что у нас негде тренироваться. Молодые спортсмены не имеют возможности ездить на тренировку за границу.

Плюс брак хороших тренеров - это большая проблема. У нас получается так, что никто не хочет работать с детьми. Хочется сразу работать в команде при хороших условиях. Понимаю, что условия в спортивных школах - ужасны. Никто денег на оборудование не дает, а результаты надо показывать. Поэтому там работают те, кто никогда не был в командах, без опыта.

Тренер не видит современных вариантов, а тренирует по методичке. Добавьте сюда еще минимальную зарплату с которой еще нужно вкладывать деньги в спортсменов" - сказал он.

Напомним, что ранее Правительство обнародовало план выхода спорта из карантина.